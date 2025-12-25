$42.150.05
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В партии Мерца выступили за совместную инициативу Германии и Франции по россии

Киев • УНН

 • 1852 просмотра

Председатель комитета по внешней политике немецкого парламента Армин Лашет заявил о необходимости немецко-французской инициативы по координации европейских планов относительно прекращения огня в Украине. Он подчеркнул, что Европа должна выработать собственную сильную внешнюю и безопасную политику, согласованную с Украиной, которую затем можно было бы представить России с позиции силы.

В партии Мерца выступили за совместную инициативу Германии и Франции по россии
Hannes P. Albert/dpa

Необходимо запустить германо-французскую инициативу по координации европейских планов по прекращению огня в Украине, заявил глава комитета по внешней политике немецкого парламента Армин Лашет агентству dpa, пишет УНН.

Детали

"Европа должна выработать собственную сильную внешнюю политику и политику безопасности", - сказал Армин Лашет, член Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Фридриха Мерца.

"Это включает автономию, суверенитет и отказ от донесения наших собственных европейских идей через американских посредников", - указал он.

Лашет сказал, что нужен европейский мирный план, согласованный с Украиной, который затем можно было бы представить россии с позиции силы. Он отметил, что Европа разработала собственный мирный план и донесла его до россии через специального посланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.

Потребность в Уиткоффе и Кушнере, чтобы донести что-то до москвы, не является признаком европейской уверенности в себе или суверенитета, сказал Лашет.

путин заявил о своей готовности к переговорам с Макроном, и Париж намерен решить, как эти переговоры могут происходить.

"В ближайшие недели": Макрон считает "полезным" возобновление взаимодействия Европы с путиным19.12.25, 10:18 • 3788 просмотров

Лашет призвал к тому, чтобы Берлин и Париж совместно запускали любую инициативу по контактам с москвой. "Без Германии и Франции Европа не может обрести форму", - сказал он.

Переговоры между Макроном и путиным должны быть интегрированы в Европе, сказал Лашет, отметив, что Макрон всегда поддерживал европейские решения.

Лашет, ветеран ХДС, считается пылким сторонником германо-французского сотрудничества и был награжден Парижем орденом Почетного легиона Франции.

Париж готовит гарантии безопасности для Украины: Макрон и Рютте обсудили стратегию поддержки24.12.25, 19:57 • 4574 просмотра

Юлия Шрамко

