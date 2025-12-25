В партии Мерца выступили за совместную инициативу Германии и Франции по россии
Киев • УНН
Председатель комитета по внешней политике немецкого парламента Армин Лашет заявил о необходимости немецко-французской инициативы по координации европейских планов относительно прекращения огня в Украине. Он подчеркнул, что Европа должна выработать собственную сильную внешнюю и безопасную политику, согласованную с Украиной, которую затем можно было бы представить России с позиции силы.
Необходимо запустить германо-французскую инициативу по координации европейских планов по прекращению огня в Украине, заявил глава комитета по внешней политике немецкого парламента Армин Лашет агентству dpa, пишет УНН.
Детали
"Европа должна выработать собственную сильную внешнюю политику и политику безопасности", - сказал Армин Лашет, член Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Фридриха Мерца.
"Это включает автономию, суверенитет и отказ от донесения наших собственных европейских идей через американских посредников", - указал он.
Лашет сказал, что нужен европейский мирный план, согласованный с Украиной, который затем можно было бы представить россии с позиции силы. Он отметил, что Европа разработала собственный мирный план и донесла его до россии через специального посланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.
Потребность в Уиткоффе и Кушнере, чтобы донести что-то до москвы, не является признаком европейской уверенности в себе или суверенитета, сказал Лашет.
путин заявил о своей готовности к переговорам с Макроном, и Париж намерен решить, как эти переговоры могут происходить.
"В ближайшие недели": Макрон считает "полезным" возобновление взаимодействия Европы с путиным19.12.25, 10:18 • 3788 просмотров
Лашет призвал к тому, чтобы Берлин и Париж совместно запускали любую инициативу по контактам с москвой. "Без Германии и Франции Европа не может обрести форму", - сказал он.
Переговоры между Макроном и путиным должны быть интегрированы в Европе, сказал Лашет, отметив, что Макрон всегда поддерживал европейские решения.
Лашет, ветеран ХДС, считается пылким сторонником германо-французского сотрудничества и был награжден Парижем орденом Почетного легиона Франции.
Париж готовит гарантии безопасности для Украины: Макрон и Рютте обсудили стратегию поддержки24.12.25, 19:57 • 4574 просмотра