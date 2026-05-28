В окружении Мерца отрицают подготовку к его досрочной замене на посту главы правительства

Киев • УНН

 • 1664 просмотра

Источники Мерца назвали слухи о его замене абсурдными спекуляциями. Ранее СМИ сообщали о возможном назначении Вюста, Зёдера или Шпана.

Источники, близкие к Фридриху Мерцу, назвали идею смены канцлера Германии "абсурдными спекуляциями". По их словам, такие заявления свидетельствуют об "опасной склонности к подстрекательству" и "поразительном непонимании Конституции и политической реальности". Об этом сообщает агентство dpa, пишет УНН.

Детали

В окружении Мерца также подчеркнули, что подобные слухи играют на руку ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) и подрывают авторитет политического центра на фоне внутриполитических и глобальных кризисов. Кто может заменить Мерца

Ранее журнал Stern и газета Bild сообщили, что в Христианско-демократическом союзе (ХДС), который возглавляет Фридрих Мерц, обсуждают его возможную замену еще до завершения срока полномочий.

По данным СМИ, среди вероятных претендентов на роль "канцлера перемен" в ХДС называют премьер-министра Северного Рейна — Вестфалии Хендрика Вюста, премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера и лидера парламентской фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана. Реален ли сценарий отставки Мерца

Как отмечает dpa, замена действующего канцлера является сложным политическим шагом с конституционной точки зрения.

При таком сценарии Мерцу пришлось бы либо самому открыть путь к новым выборам канцлера еще в нынешнем составе Бундестага, либо покинуть пост под давлением влиятельных однопартийцев. Тогда депутаты от блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) могли бы совместно избрать нового канцлера.

Впрочем, для ХДС/ХСС такой процесс был бы далеко не простым. К тому же неизвестно, согласилась бы на это СДПГ. Рейтинг Мерца продолжает падать

В майском опросе Deutschlandtrend рейтинг правительства Германии во главе с Фридрихом Мерцом опустился до самого низкого уровня с начала работы нынешней коалиции — 86% немцев заявили, что недовольны деятельностью кабинета министров.

Рейтинг самого Мерца снизился до 16% — это самый низкий показатель с момента его вступления в должность канцлера Германии.

