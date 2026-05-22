Зеленский обсудил со Стармером, Макроном и Мерцем активизацию дипломатии ради мира и планы рф
Киев • УНН
Зеленский обсудил с лидерами E3 усиление дипломатии и планы рф. Стороны договорились о встрече советников и обмене разведданными.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем в формате Е3–Украина. Об этом написал Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
По словам Президента, главной темой переговоров стало усиление дипломатических усилий ради достижения мира и более активная роль Европы в этом процессе.
Прежде всего о том, как сделать так, чтобы дипломатия ради мира активизировалась и Европа в ней была. Все партнеры отмечают, что позиция Украины значительно сильнее – как на поле боя, так и в нашей дальнобойности. Это весомо, и именно такое наше давление может побудить к правильной и действенной дипломатии
Также стороны договорились о встрече советников по вопросам национальной безопасности в ближайшее время.
Отдельно президент проинформировал европейских лидеров о планах россии в отношении Украины, беларуси и других направлений в Европе.
Все, что касается их политических и военных намерений, отслеживаем. Наши команды уровня разведок более детально обменяются имеющейся информацией
Кроме того, во время разговора обсудили коммуникацию с американской стороной.
Делаем все, чтобы настоящий мир был
Напомним
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил об истощении формата переговоров при посредничестве США. Европа рассматривает возможность прямого диалога с путиным для прогресса.