Зеленский обсудил со Стармером, Макроном и Мерцем активизацию дипломатии ради мира и планы рф

Киев • УНН

 • 1140 просмотра

Зеленский обсудил с лидерами E3 усиление дипломатии и планы рф. Стороны договорились о встрече советников и обмене разведданными.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем в формате Е3–Украина. Об этом написал Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По словам Президента, главной темой переговоров стало усиление дипломатических усилий ради достижения мира и более активная роль Европы в этом процессе.

Прежде всего о том, как сделать так, чтобы дипломатия ради мира активизировалась и Европа в ней была. Все партнеры отмечают, что позиция Украины значительно сильнее – как на поле боя, так и в нашей дальнобойности. Это весомо, и именно такое наше давление может побудить к правильной и действенной дипломатии 

– сообщил Зеленский.

Также стороны договорились о встрече советников по вопросам национальной безопасности в ближайшее время.

Отдельно президент проинформировал европейских лидеров о планах россии в отношении Украины, беларуси и других направлений в Европе.

Все, что касается их политических и военных намерений, отслеживаем. Наши команды уровня разведок более детально обменяются имеющейся информацией 

– отметил Зеленский.

Кроме того, во время разговора обсудили коммуникацию с американской стороной.

Делаем все, чтобы настоящий мир был 

– добавил Президент Украины.

Напомним

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил об истощении формата переговоров при посредничестве США. Европа рассматривает возможность прямого диалога с путиным для прогресса.

Андрей Тимощенков

