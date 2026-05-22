Зеленский обсудил со Стармером, Макроном и Мерцем активизацию дипломатии ради мира и планы рф

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем в формате Е3–Украина. Об этом написал Владимир Зеленский, передает УНН.

По словам Президента, главной темой переговоров стало усиление дипломатических усилий ради достижения мира и более активная роль Европы в этом процессе.

Прежде всего о том, как сделать так, чтобы дипломатия ради мира активизировалась и Европа в ней была. Все партнеры отмечают, что позиция Украины значительно сильнее – как на поле боя, так и в нашей дальнобойности. Это весомо, и именно такое наше давление может побудить к правильной и действенной дипломатии