Зеленского пригласят на саммит НАТО в Анкаре — Рютте

Президента Украины Владимира Зеленского пригласят принять участие в саммите НАТО в Анкаре, сообщил после министерской встречи альянса в Швеции Генсек НАТО Марк Рютте, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

На вопрос об Украине Рютте высоко оценил их борьбу против россии и отметил, что "есть даже сообщения о том, что Украина в чистом выражении возвращает себе территорию, не массово, но по крайней мере стабилизируется и потенциально даже движется в правильном направлении".

Вторжение рф выдыхается, а путин хочет завершить войну до конца года, но на "победных" условиях - Bloomberg

"Я бы не был слишком счастлив, будь я путиным сегодня – я бы никогда не был счастлив, будь я путиным – но особенно в последние несколько недель, потому что дела идут не в правильном направлении", - указал Рютте.

Он подтвердил, что Владимир Зеленский будет приглашен принять участие в саммите в Анкаре.

Также относительно Украины во время выступления Рютте повторил свои ключевые фразы со вчерашнего дня, подчеркивая необходимость продолжать поддерживать и финансировать Украину и ее закупки через PURL.

Рютте: есть союзники, которые "не тратят достаточно" на поддержку Украины