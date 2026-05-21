Рютте: есть союзники, которые "не тратят достаточно" на поддержку Украины
Киев • УНН
Марк Рютте и Ульф Кристерссон заявили о неравномерном распределении помощи Украине. Они призвали союзников увеличить финансовые взносы в оборону.
Лидеры НАТО и Швеции заявили, что союзники по НАТО должны тратить больше на поддержку Украины, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон утверждают, что не все страны НАТО вносят одинаковый вклад в финансирование обороны Украины.
Рютте отметил, что расходы "не распределены равномерно в НАТО": "ограниченная" группа стран возглавляет эти усилия – Швеция, Канада, Германия, Нидерланды, Дания, но многие другие "не тратят достаточно средств на поддержку Украины".
Кристерссон заявил, что Швеция является третьим по величине донором, и "было бы гораздо лучше, если бы больше стран конкурировали с нашим размером поддержки".
"Нам нужно быть долгосрочными и твердыми в нашей поддержке. Поэтому я очень хотел бы, чтобы больше стран, которые так хорошо говорят об Украине, также вкладывали деньги туда, где они говорят", - указал Кристерссон.
