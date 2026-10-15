В Германии парламент одной из федеральных земель требует прекратить помощь Украине и отменить санкции против России

Алис Вайдель, сопредседатель АдГ, фото: Deutsche Welle

Парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт принял резолюцию с призывом прекратить военную и финансовую поддержку Украины, а также отменить санкции против россии. Инициативу поддержали депутаты пророссийской «Альтернативы для Германии» (АдН) и левой партии BSW. Об этом сообщает Deutsche Welle, пишет УНН.

Детали

Документ предусматривает обращение к региональному правительству с требованием продвигать через Бундесрат изменение политики Берлина в отношении войны в Украине. Авторы резолюции выступают за дипломатическое урегулирование и отказ от дальнейшей эскалации.

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За принятие документа проголосовали депутаты АдН и BSW, которые вместе имеют 44 из 83 мест в региональном парламенте. Представители ХДС, СДПГ, «Зеленых» и Левой партии выступили против.

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Немецкие СМИ подчеркивают, что резолюция носит символический характер, поскольку вопросы санкций против россии и помощи Украине относятся к компетенции федерального правительства и Евросоюза.

В то же время сопредседатель АдН Алис Вайдель призвала власти Германии договориться с москвой о поставках дизельного топлива по примеру США.

Мы также хотим дизельного соглашения для немцев, для нашей страны, для Германии. И поэтому нам необходимо сесть за стол переговоров — заявила Вайдель.

Канцлер Фридрих Мерц отверг такую возможность, подчеркнув, что подобное соглашение с россией для Германии и Европы исключено.

Глава правительства Саксонии-Анхальт Свен Шульце назвал резолюцию политическим шоу, а посол Украины в Германии Алексей Макеев — «вершиной абсурда». На сентябрьских выборах в регионе АдН получила 44% голосов, а согласно последнему опросу GMS ее поддержка на общенациональном уровне достигла 30%.

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