В Германии парламент одной из федеральных земель требует прекратить помощь Украине и отменить санкции против России

$44.980.1050.350.09
ukenru
03:18 • 6424 просмотра
"Я не сторонник Зеленского": Трамп заявил, что с украинским президентом труднее договориться, чем с ПутинымVideo
02:18 • 11122 просмотра
Один удар «Нептуна» нанес российской авиации большие потери, чем она успела восполнить за 2026 год
01:38 • 11036 просмотра
Приказ ограничить Starlink для Украины всё-таки поступил из Белого дома: Reuters раскрыл подробности
00:56 • 12415 просмотра
путин пригрозил Украине новыми ударами и заявил, что Россия лишь "отвечает"
00:17 • 11761 просмотра
БПЛА с управлением на основе ИИ будут обходить системы ПВО — Украина готовит масштабную операцию по блокированию аэропортов в рф
23:17 • 13342 просмотра
В США вновь отрицают причастность Трампа к ограничению спутниковой связи для Украины, но есть нюанс
22:38 • 13293 просмотра
В Европе стремительно распространяется опасный вирус, который уже унес 130 жизней
15 октября, 21:37 • 13868 просмотра
Навроцкий предупредил, чем может обернуться ослабление санкций против России
15 октября, 21:10 • 13063 просмотра
"Милан" разгромил "Зальцбург", а "Ювентус" победил "Сельту" — чем завершились матчи Лиги Европы 15 октябряPhoto
15 октября, 20:58 • 12680 просмотра
Небо над Москвой опустело — туда летят сотни украинских БПЛА и другие воздушные цели
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
5.6м/с
89%
753мм
Популярные новости
В Албании третий день бушуют протесты из-за проекта зятя Трампа: известно о десятках пострадавших и задержанных15 октября, 18:10 • 12584 просмотра
Атака реактивных "шахедов" оставила Луцк без света и водыVideo15 октября, 18:15 • 19673 просмотра
Погиб более 70 000 лет назад — в Ираке обнаружили необычное захоронение и останки неандертальца со следами убийства15 октября, 18:32 • 19802 просмотра
Звезда «Крёстного отца» Аль Пачино получит награду от гильдии актёров15 октября, 18:46 • 17787 просмотра
Мотря из «Кайдашевой семьи» будет искать любовь — Антонина Хижняк станет новой «Холостячкой»Video15 октября, 21:06 • 9054 просмотра
публикации
Пропала вода после обстрела или блэкаута: как найти безопасный источник и правильно хранить запасы15 октября, 15:55 • 35772 просмотра
Цикорий: чем он полезен для пищеварения и кому следует употреблять его с осторожностью
Эксклюзив
15 октября, 13:05 • 36826 просмотра
ВМС уничтожили четыре самолёта Су-34, ещё два были поражены — что известно о носителе КАБов, с помощью которого терроризируют УкраинуPhotoVideo15 октября, 12:19 • 40127 просмотра
Не нужно разрушать то, что работает: Аэрокосмическая ассоциация предупреждает о рисках для авиационной отрасли из-за изменений в правилах бронированияPhoto
Эксклюзив
15 октября, 10:58 • 53253 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex: как затягивание суда может помочь обвиняемым избежать ответственности
Эксклюзив
15 октября, 08:40 • 78785 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Руслан Стефанчук
Барак Обама
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Луцк
Польша
Рим
Реклама
УНН Lite
Неандертальца убили копьём 75 тысяч лет назад: учёные обнаружили следы древнего насилия03:05 • 1510 просмотра
Бывший муж Софии Вергары раскрыл неожиданные подробности их развода02:06 • 2802 просмотра
93-летняя звезда Голливуда Берстин может установить исторический рекорд — и всё благодаря внучкеPhoto01:06 • 3596 просмотра
Зендея готовит новый фильм, подробности которого Голливуд пока держит в тайне00:06 • 4612 просмотра
Звезда «Шерлока» и «Хоббита» Мартин Фримен тайно женился на актрисе, которая младше его на 21 годPhoto23:06 • 5756 просмотра
Актуальное
Фильм
Сериал
Старлинк
R-360 Нептун
Су-34

В Германии парламент одной из федеральных земель требует прекратить помощь Украине и отменить санкции против России

Киев • УНН

 • 29695 просмотра

Депутаты АдГ и BSW в Саксонии-Анхальт призвали прекратить помощь Украине и отменить санкции против России. Берлин отверг требования.

В Германии парламент одной из федеральных земель требует прекратить помощь Украине и отменить санкции против России
Алис Вайдель, сопредседатель АдГ, фото: Deutsche Welle

Парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт принял резолюцию с призывом прекратить военную и финансовую поддержку Украины, а также отменить санкции против россии. Инициативу поддержали депутаты пророссийской «Альтернативы для Германии» (АдН) и левой партии BSW. Об этом сообщает Deutsche Welle, пишет УНН.

Детали

Документ предусматривает обращение к региональному правительству с требованием продвигать через Бундесрат изменение политики Берлина в отношении войны в Украине. Авторы резолюции выступают за дипломатическое урегулирование и отказ от дальнейшей эскалации.

Россия поддерживает АдН с целью ослабить помощь Украине — Мерц02.10.26, 04:55 • 19606 просмотров

За принятие документа проголосовали депутаты АдН и BSW, которые вместе имеют 44 из 83 мест в региональном парламенте. Представители ХДС, СДПГ, «Зеленых» и Левой партии выступили против.

В Берлине отвергли требования пророссийских политиков

Немецкие СМИ подчеркивают, что резолюция носит символический характер, поскольку вопросы санкций против россии и помощи Украине относятся к компетенции федерального правительства и Евросоюза.

В то же время сопредседатель АдН Алис Вайдель призвала власти Германии договориться с москвой о поставках дизельного топлива по примеру США.

Мы также хотим дизельного соглашения для немцев, для нашей страны, для Германии. И поэтому нам необходимо сесть за стол переговоров

— заявила Вайдель.

Канцлер Фридрих Мерц отверг такую возможность, подчеркнув, что подобное соглашение с россией для Германии и Европы исключено.

Глава правительства Саксонии-Анхальт Свен Шульце назвал резолюцию политическим шоу, а посол Украины в Германии Алексей Макеев — «вершиной абсурда». На сентябрьских выборах в регионе АдН получила 44% голосов, а согласно последнему опросу GMS ее поддержка на общенациональном уровне достигла 30%.

В Германии партия, опередившая политическую силу Мерца на выборах, призвала канцлера восстановить связи с Россией и ехать в Москву22.09.26, 04:37 • 4790 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Альтернатива для Германии
Христианско-демократический союз Германии
Бундестаг
Социал-демократическая партия Германии
Фридрих Мерц
Европейский Союз
Германия
Соединённые Штаты
Украина