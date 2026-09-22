В Германии партия, опередившая политическую силу Мерца на выборах, призвала канцлера восстановить связи с Россией и ехать в Москву
Киев • УНН
Сопредседатель «АдГ» Тино Хрупалла призвал Фридриха Мерца провести переговоры в Москве. Партия также стремится восстановить контакты с Россией.
После успеха на выборах в нескольких федеральных землях Германии руководство «Альтернативы для Германии» призвало канцлера Фридриха Мерца возобновить прямой диалог с москвой. Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла заявил, что канцлер должен поехать в россию на переговоры, сообщает DW, пишет УНН.
Детали
Хрупалла связал свое требование с результатами выборов в Саксонии-Анхальт, Мекленбурге — Передней Померании и Берлине. По его словам, они якобы свидетельствуют о запросе избирателей на другую внешнюю политику.
Федеральный канцлер Германии должен наконец поехать и в москву, и провести там переговоры, чтобы прекратить раскручивание эскалации и наращивание вооружений
В АдГ хотят восстановить контакты с россией
Другая сопредседатель партии Алис Вайдель заявила, что АдГ намерена поддерживать контакты как с США, так и с россией. По ее словам, партия хочет вместе с американской стороной открыть переговорный канал и для москвы.
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Ранее стало известно, что представитель АдГ по вопросам внешней политики Маркус Фронмайер обсуждал в россии с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером возможность возобновления поставок российского газа в Германию.
По данным Reuters, весной 2027 года также планируется встреча Вайдель и Хрупаллы в россии с кириллом дмитриевым, советником владимира путина.
В начале сентября АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт, а 20 сентября опередила партию Мерца на выборах в Мекленбурге — Передней Померании. В Берлине партия также улучшила свой результат, однако победу там одержала Левая партия.
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