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Financial Times

В Германии партия, опередившая политическую силу Мерца на выборах, призвала канцлера восстановить связи с Россией и ехать в Москву

Киев • УНН

 • 628 просмотра

Сопредседатель «АдГ» Тино Хрупалла призвал Фридриха Мерца провести переговоры в Москве. Партия также стремится восстановить контакты с Россией.

В Германии партия, опередившая политическую силу Мерца на выборах, призвала канцлера восстановить связи с Россией и ехать в Москву

После успеха на выборах в нескольких федеральных землях Германии руководство «Альтернативы для Германии» призвало канцлера Фридриха Мерца возобновить прямой диалог с москвой. Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла заявил, что канцлер должен поехать в россию на переговоры, сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Хрупалла связал свое требование с результатами выборов в Саксонии-Анхальт, Мекленбурге — Передней Померании и Берлине. По его словам, они якобы свидетельствуют о запросе избирателей на другую внешнюю политику.

Федеральный канцлер Германии должен наконец поехать и в москву, и провести там переговоры, чтобы прекратить раскручивание эскалации и наращивание вооружений

– заявил Хрупалла.

В АдГ хотят восстановить контакты с россией

Другая сопредседатель партии Алис Вайдель заявила, что АдГ намерена поддерживать контакты как с США, так и с россией. По ее словам, партия хочет вместе с американской стороной открыть переговорный канал и для москвы.

Отказ от поддержки Украины означал бы риск для свободы всей Европы — Мерц17.09.26, 23:28 • 27827 просмотров

Ранее стало известно, что представитель АдГ по вопросам внешней политики Маркус Фронмайер обсуждал в россии с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером возможность возобновления поставок российского газа в Германию.

По данным Reuters, весной 2027 года также планируется встреча Вайдель и Хрупаллы в россии с кириллом дмитриевым, советником владимира путина.

В начале сентября АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт, а 20 сентября опередила партию Мерца на выборах в Мекленбурге — Передней Померании. В Берлине партия также улучшила свой результат, однако победу там одержала Левая партия.

АдН обогнала партию Мерца на выборах и призвала его к отставке после исторического поражения21.09.26, 14:58 • 6970 просмотров

Степан Гафтко

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