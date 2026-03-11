$43.860.0351.040.33
ukenru
15:03 • 10178 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
14:45 • 19226 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
13:06 • 16712 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47 • 21697 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 28217 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 35042 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 33748 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 44553 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 120790 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 87891 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Зеленский и президент Бундестага обсудили поддержку Украины, совместное производство дронов и евроинтеграцию

Киев • УНН

 • 866 просмотра

Украина получит рекордные 11,5 млрд евро военной помощи и усилит ПВО. Стороны обсудили совместное производство дронов и вступление в Евросоюз.

Зеленский и президент Бундестага обсудили поддержку Украины, совместное производство дронов и евроинтеграцию

Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Бундестага Германии Юлией Клёкнер. Об этом гарант государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Подробности

Стороны подробно затронули международную повестку дня: ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Залива, подготовку к следующей трехсторонней встрече.

Обсуждались также европейские вопросы: вступление Украины в Евросоюз, разблокирование 20-го пакета санкций и реализация договоренности о выделении Украине 90 млрд евро на ближайшие два года.

Поблагодарил также за энергетическую поддержку в течение этой сложной зимы с сотнями вызовов в эти месяцы. Благодарны, что мы были не одни

- отметил Зеленский.

Как рассказали в Офисе президента, Зеленский и Клёкнер обсудили продолжение военной помощи Украине, которая в этом году составит рекордные 11,5 млрд евро. Особое внимание – усилению противовоздушной обороны, дальнейшему развитию программы PURL и потребности в дополнительных взносах.

Кроме того, речь шла о наращивании совместного производства дронов. Это укрепит не только Украину и Германию, но и Европу в целом. Президент Украины отметил, что в феврале был на первом совместном украинско-немецком предприятии, производящем дроны, и назвал это примером реального взаимного усиления.

Украина поможет Германии подготовиться к обороне от рф до 2029 года – СМИ11.03.26, 19:55 • 2026 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитика
Санкции
Техника
Энергетика
Война в Украине
Бундестаг
Европейский Союз
Германия
Владимир Зеленский
Украина