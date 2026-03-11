Зеленский и президент Бундестага обсудили поддержку Украины, совместное производство дронов и евроинтеграцию
Киев • УНН
Украина получит рекордные 11,5 млрд евро военной помощи и усилит ПВО. Стороны обсудили совместное производство дронов и вступление в Евросоюз.
Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Бундестага Германии Юлией Клёкнер. Об этом гарант государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Подробности
Стороны подробно затронули международную повестку дня: ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Залива, подготовку к следующей трехсторонней встрече.
Обсуждались также европейские вопросы: вступление Украины в Евросоюз, разблокирование 20-го пакета санкций и реализация договоренности о выделении Украине 90 млрд евро на ближайшие два года.
Поблагодарил также за энергетическую поддержку в течение этой сложной зимы с сотнями вызовов в эти месяцы. Благодарны, что мы были не одни
Как рассказали в Офисе президента, Зеленский и Клёкнер обсудили продолжение военной помощи Украине, которая в этом году составит рекордные 11,5 млрд евро. Особое внимание – усилению противовоздушной обороны, дальнейшему развитию программы PURL и потребности в дополнительных взносах.
Кроме того, речь шла о наращивании совместного производства дронов. Это укрепит не только Украину и Германию, но и Европу в целом. Президент Украины отметил, что в феврале был на первом совместном украинско-немецком предприятии, производящем дроны, и назвал это примером реального взаимного усиления.
