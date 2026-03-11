Зеленський і президентка Бундестагу обговорили підтримку України, спільне виробництво дронів та євроінтеграцію

Президент Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер. Про це гарант держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Деталі

Сторони детально торкнулися міжнародного порядку денного: ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки, підготовки до наступної тристоронньої зустрічі.

Обговорювали також європейські питання: вступ України до Євросоюзу, розблокування 20-го пакета санкцій та реалізація домовленості про виділення Україні 90 млрд євро на найближчі два роки.

Подякував також за енергетичну підтримку впродовж цієї складної зими із сотнями викликів у ці місяці. Вдячні, що ми були не наодинці - зазначив Зеленський.

Як розповіли в Офісі президента, Зеленський та Кльокнер обговорили продовження військової допомоги Україні, яка цьогоріч становитиме рекордні 11,5 млрд євро. Особлива увага – посиленню протиповітряної оборони, подальшому розвитку програми PURL і потребі в додаткових внесках.

Крім того, ішлося про нарощування спільного виробництва дронів. Це зміцнить не лише Україну й Німеччину, а і Європу загалом. Президент України зазначив, що в лютому був на першому спільному українсько-німецькому підприємстві, що виробляє дрони, і назвав це прикладом реального взаємного посилення.

