Зеленський і президентка Бундестагу обговорили підтримку України, спільне виробництво дронів та євроінтеграцію

15:03 • 10022 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
14:45 • 18794 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
13:06 • 16511 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 21456 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 28041 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 34961 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 33678 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 44529 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 120759 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 87866 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат11 березня, 09:01 • 54737 перегляди
Брали участь у війні проти України - ГУР оприлюднило дані про 6-х паралімпійців рф11 березня, 10:48 • 18763 перегляди
Угорська делегація для перевірки "Дружби" вирушила до України11 березня, 10:51 • 25236 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11 березня, 11:55 • 22167 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше13:14 • 20619 перегляди
Куди поїхати на вихідні: топ-10 цікавих локацій Житомирщини для короткої подорожіPhoto16:24 • 10194 перегляди
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт13:32 • 15257 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше13:14 • 20700 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат11 березня, 09:01 • 54825 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 61374 перегляди
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Нестор Шуфрич
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Німеччина
Катар
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиківVideo17:32 • 4104 перегляди
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом15:51 • 6500 перегляди
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду14:04 • 10385 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11 березня, 11:55 • 22235 перегляди
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 34075 перегляди
Зеленський і президентка Бундестагу обговорили підтримку України, спільне виробництво дронів та євроінтеграцію

Київ • УНН

 • 620 перегляди

Україна отримає рекордні 11,5 млрд євро військової допомоги та посилить ППО. Сторони обговорили спільне виробництво дронів та вступ до Євросоюзу.

Зеленський і президентка Бундестагу обговорили підтримку України, спільне виробництво дронів та євроінтеграцію

Президент Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер. Про це гарант держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Деталі

Сторони детально торкнулися міжнародного порядку денного: ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки, підготовки до наступної тристоронньої зустрічі.

Обговорювали також європейські питання: вступ України до Євросоюзу, розблокування 20-го пакета санкцій та реалізація домовленості про виділення Україні 90 млрд євро на найближчі два роки.

Подякував також за енергетичну підтримку впродовж цієї складної зими із сотнями викликів у ці місяці. Вдячні, що ми були не наодинці

- зазначив Зеленський.

Як розповіли в Офісі президента, Зеленський та Кльокнер обговорили продовження військової допомоги Україні, яка цьогоріч становитиме рекордні 11,5 млрд євро. Особлива увага – посиленню протиповітряної оборони, подальшому розвитку програми PURL і потребі в додаткових внесках.

Крім того, ішлося про нарощування спільного виробництва дронів. Це зміцнить не лише Україну й Німеччину, а і Європу загалом. Президент України зазначив, що в лютому був на першому спільному українсько-німецькому підприємстві, що виробляє дрони, і назвав це прикладом реального взаємного посилення.

Україна допоможе Німеччині підготуватись до оборони від рф до 2029 року - ЗМІ11.03.26, 19:55 • 1796 переглядiв

Ольга Розгон

