Зеленський і президентка Бундестагу обговорили підтримку України, спільне виробництво дронів та євроінтеграцію
Київ • УНН
Україна отримає рекордні 11,5 млрд євро військової допомоги та посилить ППО. Сторони обговорили спільне виробництво дронів та вступ до Євросоюзу.
Президент Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер. Про це гарант держави повідомив у Telegram, пише УНН.
Деталі
Сторони детально торкнулися міжнародного порядку денного: ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки, підготовки до наступної тристоронньої зустрічі.
Обговорювали також європейські питання: вступ України до Євросоюзу, розблокування 20-го пакета санкцій та реалізація домовленості про виділення Україні 90 млрд євро на найближчі два роки.
Подякував також за енергетичну підтримку впродовж цієї складної зими із сотнями викликів у ці місяці. Вдячні, що ми були не наодинці
Як розповіли в Офісі президента, Зеленський та Кльокнер обговорили продовження військової допомоги Україні, яка цьогоріч становитиме рекордні 11,5 млрд євро. Особлива увага – посиленню протиповітряної оборони, подальшому розвитку програми PURL і потребі в додаткових внесках.
Крім того, ішлося про нарощування спільного виробництва дронів. Це зміцнить не лише Україну й Німеччину, а і Європу загалом. Президент України зазначив, що в лютому був на першому спільному українсько-німецькому підприємстві, що виробляє дрони, і назвав це прикладом реального взаємного посилення.
Україна допоможе Німеччині підготуватись до оборони від рф до 2029 року - ЗМІ11.03.26, 19:55 • 1796 переглядiв