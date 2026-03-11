Президент Бундестага прибыла с необъявленным визитом в Киев - сделала первое заявление

Глава немецкого Бундестага Юлия Клёкнер прибыла с первым и необъявленным визитом в Киев, сообщил в среду председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в X, пишет УНН.

Впервые после избрания в Киев по моему приглашению прибыла президент Бундестага Федеративной Республики Германия Юлия Клёкнер. Этот визит является четким политическим сигналом солидарности с Украиной и поддержки на высшем парламентском уровне - сообщил глава ВР Стефанчук.

Он подчеркнул, что "в то время, когда россия продолжает войну против нашего государства, присутствие руководства немецкого парламента в Киеве имеет особый вес".

Как отмечает dpa-AFX, Клёкнер "намерена выразить солидарность Германии с украинским парламентом на пятом году российской агрессивной войны и узнать о проблемах энергоснабжения и возможностях защиты от беспилотников".

Из соображений безопасности ночная поездка на поезде не была объявлена заранее. "Ожидается, что Клёкнер будет первым представителем Германии, который выступит перед парламентом, Верховной Радой. Также запланирована встреча с Президентом Владимиром Зеленским", - пишет издание.

Особенно сейчас, когда столько внимания уделяется ситуации на Ближнем Востоке, мы не должны упускать из виду российскую агрессивную войну против Украины – сказала Клёкнер.

Она добавила, что иметь возможность выступить в украинском парламенте – это "большая честь и очень трогательный жест".

На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил европейскую позицию во время встречи с президентом США Трампом в Белом доме: "Украина должна сохранить свою территорию и свои интересы безопасности".

Как на этой неделе объявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, Германия предоставляет Украине более 200 миллионов евро дополнительной помощи в связи с продолжающимися российскими атаками на энергетическую инфраструктуру страны. "Средства будут использованы, среди прочего, для финансирования разведывательных беспилотников и поддержки гражданской обороны", пишет издание.

