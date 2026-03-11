$43.860.0351.040.33
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
07:44 • 1752 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 22929 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 78570 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимое
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 59583 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 39240 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 44426 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 35482 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 60099 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 66572 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Президент Бундестага прибыла с необъявленным визитом в Киев - сделала первое заявление

Киев • УНН

 • 1158 просмотра

Председатель ВР Руслан Стефанчук встретил в Киеве главу Бундестага. Глава немецкого парламента, как ожидается, в том числе встретится с Зеленским. Визит посвящен энергетике, защите от дронов и солидарности с Украиной.

Президент Бундестага прибыла с необъявленным визитом в Киев - сделала первое заявление

Глава немецкого Бундестага Юлия Клёкнер прибыла с первым и необъявленным визитом в Киев, сообщил в среду председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в X, пишет УНН.

Впервые после избрания в Киев по моему приглашению прибыла президент Бундестага Федеративной Республики Германия Юлия Клёкнер. Этот визит является четким политическим сигналом солидарности с Украиной и поддержки на высшем парламентском уровне

- сообщил глава ВР Стефанчук.

Он подчеркнул, что "в то время, когда россия продолжает войну против нашего государства, присутствие руководства немецкого парламента в Киеве имеет особый вес".

Германия увеличила военную помощь Украине до 11,5 млрд евро в 2026 году - Мерц24.02.26, 14:48 • 3616 просмотров

Как отмечает dpa-AFX, Клёкнер "намерена выразить солидарность Германии с украинским парламентом на пятом году российской агрессивной войны и узнать о проблемах энергоснабжения и возможностях защиты от беспилотников".

Из соображений безопасности ночная поездка на поезде не была объявлена заранее. "Ожидается, что Клёкнер будет первым представителем Германии, который выступит перед парламентом, Верховной Радой. Также запланирована встреча с Президентом Владимиром Зеленским", - пишет издание.

Особенно сейчас, когда столько внимания уделяется ситуации на Ближнем Востоке, мы не должны упускать из виду российскую агрессивную войну против Украины

– сказала Клёкнер.

Она добавила, что иметь возможность выступить в украинском парламенте – это "большая честь и очень трогательный жест".

На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил европейскую позицию во время встречи с президентом США Трампом в Белом доме: "Украина должна сохранить свою территорию и свои интересы безопасности".

Украина должна иметь возможность сохранить свою территорию - Мерц03.03.26, 21:35 • 7367 просмотров

Как на этой неделе объявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, Германия предоставляет Украине более 200 миллионов евро дополнительной помощи в связи с продолжающимися российскими атаками на энергетическую инфраструктуру страны. "Средства будут использованы, среди прочего, для финансирования разведывательных беспилотников и поддержки гражданской обороны", пишет издание.

Украина получит партию дефицитных ракет для Patriot, договорился Писториус - Spiegel10.03.26, 11:59 • 3502 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Бундестаг
Германия
Украина
Киев