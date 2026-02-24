Германия увеличила военную помощь Украине до 11,5 млрд евро в 2026 году - Мерц

$43.300.02
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:04 • 3258 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТЗ подразделения "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с использованием ATACMS
Эксклюзив
09:05 • 19445 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
08:57 • 17278 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
08:32 • 16744 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения РФ - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
07:45 • 16961 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
23 февраля, 17:51 • 22403 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 40584 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 30900 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17 • 30436 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:55 • 824 просмотра
Эксклюзив
12:55 • 824 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
09:05 • 19441 просмотра
Эксклюзив
09:05 • 19441 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса
23 февраля, 14:00 • 42404 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
23 февраля, 13:20 • 62158 просмотра
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 62158 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
23 февраля, 13:02 • 65427 просмотра
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 65427 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судом
12:26 • 2844 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхе
23 февраля, 21:02 • 23194 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летии
23 февраля, 20:42 • 20997 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицо
23 февраля, 16:51 • 21725 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в Лувре
23 февраля, 08:38 • 73890 просмотра
Германия увеличила военную помощь Украине до 11,5 млрд евро в 2026 году - Мерц

Киев • УНН

 • 636 просмотра

Германия наращивает поддержку Украины, увеличивая военную помощь до 11,5 миллиардов евро к 2026 году. Также ЕС работает над кредитным механизмом на 90 миллиардов евро для Украины.

Германия увеличила военную помощь Украине до 11,5 млрд евро в 2026 году - Мерц

Берлин существенно наращивает поддержку Украины в войне против россии, сосредоточившись на финансировании обороны, санкционном давлении на москву и формировании долгосрочных гарантий безопасности для Европы. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время заседания "коалиции желающих", передает УНН.

Детали

По словам канцлера, мужество украинских военных остается примером для всего мира, а позиция Германии по поддержке Украины неизменна.

Украинская храбрость остается источником вдохновения для всего мира. Преданность делу со стороны Германии остается непоколебимой

- сказал Мерц.

Он сообщил, что в 2026 году правительство ФРГ увеличит объем военной помощи Украине до 11,5 миллиардов евро и продолжит расширять сотрудничество в оборонной промышленности.

Сегодня мы мощнее всего поддерживаем Украину. На 2026 год правительство увеличило военную поддержку до 11,5 миллиардов евро, и мы постоянно улучшаем наше сотрудничество в оборонной промышленности

- отметил канцлер.

Отдельно Мерц отметил работу в рамках Европейского Союза по запуску кредитного механизма на 90 миллиардов евро для Украины.

В ЕС мы работаем для того, чтобы операционализировать кредит в 90 миллиардов евро, чтобы первые платежи состоялись уже в апреле

- сказал он.

Канцлер подчеркнул, что завершение войны возможно только при условии усиления давления на россию и истощения ее финансовых возможностей.

Эта война завершится только тогда, когда путин осознает, что он не может победить. Именно поэтому мы должны увеличить давление на россию и опустошить финансирование ее войны

- подчеркнул Мерц.

Он добавил, что следующий пакет санкций Европейского Союза направлен именно на достижение этой цели, и подчеркнул, что россия уже не так сильна, как пытается это демонстрировать.

По словам канцлера, будущий мир должен быть долговременным и справедливым, без насильственного пересмотра границ, а безопасность Украины является неотъемлемой составляющей безопасности всей Европы.

Безопасность Украины и безопасность Европы неразрывны

- подытожил Мерц.

Напомним

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил об усилении помощи Украине в сфере ПВО и энергетической устойчивости. Лондон выделил 500 млн фунтов стерлингов помощи по линии ПВО и мобилизовал значительное количество генераторов.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал подход Дональда Трампа к войне рф против Украины. Он заявил, что действия Трампа могли укрепить уверенность Путина и усложнить переговоры.

Андрей Тимощенков

