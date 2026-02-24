Германия увеличила военную помощь Украине до 11,5 млрд евро в 2026 году - Мерц

Берлин существенно наращивает поддержку Украины в войне против россии, сосредоточившись на финансировании обороны, санкционном давлении на москву и формировании долгосрочных гарантий безопасности для Европы. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время заседания "коалиции желающих", передает УНН.

Детали

По словам канцлера, мужество украинских военных остается примером для всего мира, а позиция Германии по поддержке Украины неизменна.

Украинская храбрость остается источником вдохновения для всего мира. Преданность делу со стороны Германии остается непоколебимой - сказал Мерц.

Он сообщил, что в 2026 году правительство ФРГ увеличит объем военной помощи Украине до 11,5 миллиардов евро и продолжит расширять сотрудничество в оборонной промышленности.

Сегодня мы мощнее всего поддерживаем Украину. На 2026 год правительство увеличило военную поддержку до 11,5 миллиардов евро, и мы постоянно улучшаем наше сотрудничество в оборонной промышленности - отметил канцлер.

Отдельно Мерц отметил работу в рамках Европейского Союза по запуску кредитного механизма на 90 миллиардов евро для Украины.

В ЕС мы работаем для того, чтобы операционализировать кредит в 90 миллиардов евро, чтобы первые платежи состоялись уже в апреле - сказал он.

Канцлер подчеркнул, что завершение войны возможно только при условии усиления давления на россию и истощения ее финансовых возможностей.

Эта война завершится только тогда, когда путин осознает, что он не может победить. Именно поэтому мы должны увеличить давление на россию и опустошить финансирование ее войны - подчеркнул Мерц.

Он добавил, что следующий пакет санкций Европейского Союза направлен именно на достижение этой цели, и подчеркнул, что россия уже не так сильна, как пытается это демонстрировать.

По словам канцлера, будущий мир должен быть долговременным и справедливым, без насильственного пересмотра границ, а безопасность Украины является неотъемлемой составляющей безопасности всей Европы.

Безопасность Украины и безопасность Европы неразрывны - подытожил Мерц.

Напомним

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил об усилении помощи Украине в сфере ПВО и энергетической устойчивости. Лондон выделил 500 млн фунтов стерлингов помощи по линии ПВО и мобилизовал значительное количество генераторов.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал подход Дональда Трампа к войне рф против Украины. Он заявил, что действия Трампа могли укрепить уверенность Путина и усложнить переговоры.