Публікації
Ексклюзиви
Техніка
Starlink
Financial Times
Іскандер (ОТРК)
Опалення

Німеччина збільшила військову допомогу Україні до 11,5 млрд євро у 2026 році - Мерц

Київ • УНН

 152 перегляди

Німеччина нарощує підтримку України, збільшуючи військову допомогу до 11,5 мільярдів євро до 2026 року. Також ЄС працює над кредитним механізмом на 90 мільярдів євро для України.

Німеччина збільшила військову допомогу Україні до 11,5 млрд євро у 2026 році - Мерц

Берлін суттєво нарощує підтримку України у війні проти росії, зосередившись на фінансуванні оборони, санкційному тиску на москву та формуванні довготривалих безпекових гарантій для Європи. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час засідання "коаліції охочих", передає УНН.

Деталі

За словами канцлера, мужність українських військових залишається прикладом для всього світу, а позиція Німеччини щодо підтримки України є незмінною.

Українська хоробрість залишається джерелом натхнення для усього світу. Відданість справі з боку Німеччини залишається непохитною

- сказав Мерц.

Він повідомив, що у 2026 році уряд ФРН збільшить обсяг військової допомоги Україні до 11,5 мільярдів євро та продовжить розширювати співпрацю в оборонній промисловості.

Сьогодні ми найпотужніше підтримуємо Україну. На 2026-й рік уряд збільшив військову підтримку до 11,5 мільярдів євро, і ми постійно покращуємо нашу співпрацю в оборонній промисловості

- зазначив канцлер.

Окремо Мерц наголосив на роботі в межах Європейського Союзу щодо запуску кредитного механізму на 90 мільярдів євро для України.

У ЄС ми працюємо для того, щоб операціоналізувати кредит у 90 мільярдів євро, аби перші платежі відбулися вже у квітні

- сказав він.

Канцлер підкреслив, що завершення війни можливе лише за умови посилення тиску на росію та виснаження її фінансових можливостей.

Ця війна завершиться лише тоді, коли путін усвідомить, що він не може перемогти. Саме тому ми повинні збільшити тиск на росію і спустошити фінансування її війни

- наголосив Мерц.

Він додав, що наступний пакет санкцій Європейського Союзу спрямований саме на досягнення цієї мети, та підкреслив, що росія вже не є такою сильною, як намагається це демонструвати.

За словами канцлера, майбутній мир має бути довготривалим і справедливим, без насильницького перегляду кордонів, а безпека України є невід’ємною складовою безпеки всієї Європи.

Безпека України та безпека Європи є нерозривними

- підсумував Мерц.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про посилення допомоги Україні у сфері ППО та енергетичної стійкості. Лондон виділив 500 млн фунтів стерлінгів допомоги по лінії ППО та мобілізував значну кількість генераторів.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував підхід Дональда Трампа до війни рф проти України. Він заявив, що дії Трампа могли зміцнити впевненість путіна та ускладнити переговори.

Андрій Тимощенков

