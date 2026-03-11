Президент Бундестагу прибула з неоголошеним візитом до Києва - зробила першу заяву

$43.860.0351.040.33
08:06 • 180 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
07:44 • 1936 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 23023 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 78729 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 59734 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 39291 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 44451 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 35501 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 60171 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 66644 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
У США вперше за пів століття побудують масштабний нафтопереробний завод у Техасі10 березня, 22:34 • 21277 перегляди
Українська компанія "Аеробавовна" відроджує використання аеростатів для сучасної війни10 березня, 23:16 • 20153 перегляди
Литва визначила вступ України та Молдови до Євросоюзу до 2030 року "стратегічною метою"11 березня, 00:15 • 5216 перегляди
США знищили 16 іранських мінних загороджувачів через погрози Тегерана заблокувати експорт нафти04:32 • 15749 перегляди
КВІР оголосив про початок наймасштабнішої фази операції проти Ізраїлю та США05:50 • 6694 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 32407 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Музикант
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Ізраїль
Білий дім
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 17214 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo10 березня, 16:04 • 18666 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12 • 29228 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери10 березня, 11:32 • 35451 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 35905 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Золото
Дипломатка

Президент Бундестагу прибула з неоголошеним візитом до Києва - зробила першу заяву

Київ • УНН

 • 1178 перегляди

Голова ВР Руслан Стефанчук зустрів у Києві очільницю Бундестагу. Голова німецького парламенту, як очікується, у тому числі зустрінеться з Зеленським. Візит присвячений енергетиці, захисту від дронів та солідарності з Україною.

Президент Бундестагу прибула з неоголошеним візитом до Києва - зробила першу заяву

Голова німецького Бундестагу Юлія Кльокнер прибула з першим і неоголошеним візитом до Києва, повідомив у середу голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у X, пише УНН.

Уперше після обрання до Києва на моє запрошення прибула президент Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина Юлія Кльокнер. Цей візит є чітким політичним сигналом солідарності з Україною та підтримки на найвищому парламентському рівні

- повідомив голова ВР Стефанчук.

Він наголосив, що "у час, коли росія продовжує війну проти нашої держави, присутність керівництва німецького парламенту в Києві має особливу вагу".

Німеччина збільшила військову допомогу Україні до 11,5 млрд євро у 2026 році - Мерц24.02.26, 14:48 • 3616 переглядiв

Як зазначає dpa-AFX, Кльокнер "має намір висловити солідарність Німеччини з українським парламентом на п'ятому році російської агресивної війни та дізнатися про проблеми енергопостачання та можливості захисту від безпілотників". 

З міркувань безпеки нічна поїздка поїздом не була оголошена заздалегідь. "Очікується, що Кльокнер буде першим представником Німеччини, який виступить перед парламентом, Верховною Радою. Також запланована зустріч з Президентом Володимиром Зеленським", - пише видання.

Особливо зараз, коли стільки уваги приділяється ситуації на Близькому Сході, ми не повинні випускати з поля зору російську агресивну війну проти України

– сказала Кльокнер.

Вона додала, що мати можливість виступити в українському парламенті – це "велика честь і дуже зворушливий жест".

Минулого тижня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив європейську позицію під час зустрічі з президентом США Трампом у Білому домі: "Україна повинна зберегти свою територію та свої інтереси безпеки".

Україна повинна мати можливість зберегти свою територію - Мерц03.03.26, 21:35 • 7367 переглядiв

Як цього тижня оголосив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль, Німеччина надає Україні понад 200 мільйонів євро додаткової допомоги у зв'язку з триваючими російськими атаками на енергетичну інфраструктуру країни. "Кошти будуть використані, серед іншого, для фінансування розвідувальних безпілотників та підтримки цивільної оборони", пише видання.

Україна отримає партію дефіцитних ракет до Patriot, домовився Пісторіус - Spiegel10.03.26, 11:59 • 3502 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Бундестаг
Німеччина
Україна
Київ