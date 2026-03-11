Президент Бундестагу прибула з неоголошеним візитом до Києва - зробила першу заяву

Голова німецького Бундестагу Юлія Кльокнер прибула з першим і неоголошеним візитом до Києва, повідомив у середу голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у X, пише УНН.

Уперше після обрання до Києва на моє запрошення прибула президент Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина Юлія Кльокнер. Цей візит є чітким політичним сигналом солідарності з Україною та підтримки на найвищому парламентському рівні - повідомив голова ВР Стефанчук.

Він наголосив, що "у час, коли росія продовжує війну проти нашої держави, присутність керівництва німецького парламенту в Києві має особливу вагу".

Як зазначає dpa-AFX, Кльокнер "має намір висловити солідарність Німеччини з українським парламентом на п'ятому році російської агресивної війни та дізнатися про проблеми енергопостачання та можливості захисту від безпілотників".

З міркувань безпеки нічна поїздка поїздом не була оголошена заздалегідь. "Очікується, що Кльокнер буде першим представником Німеччини, який виступить перед парламентом, Верховною Радою. Також запланована зустріч з Президентом Володимиром Зеленським", - пише видання.

Особливо зараз, коли стільки уваги приділяється ситуації на Близькому Сході, ми не повинні випускати з поля зору російську агресивну війну проти України – сказала Кльокнер.

Вона додала, що мати можливість виступити в українському парламенті – це "велика честь і дуже зворушливий жест".

Минулого тижня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив європейську позицію під час зустрічі з президентом США Трампом у Білому домі: "Україна повинна зберегти свою територію та свої інтереси безпеки".

Як цього тижня оголосив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль, Німеччина надає Україні понад 200 мільйонів євро додаткової допомоги у зв'язку з триваючими російськими атаками на енергетичну інфраструктуру країни. "Кошти будуть використані, серед іншого, для фінансування розвідувальних безпілотників та підтримки цивільної оборони", пише видання.

