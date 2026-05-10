путин хочет, чтобы Шредер был посредником в мирных переговорах с Украиной. Официальный Берлин предложение отверг

$43.8051.54
ukenru
Эксклюзив
11:58 • 1524 просмотра
Астропрогноз с 11 мая по 17 мая 2026 года – точка перехода и период важных изменений
09:47 • 10744 просмотра
Сколько стоит трудовой стаж в 2026 году и кто может его купить
Эксклюзив
08:30 • 12847 просмотра
Украину ждут три дождливых дня и незначительное похолодание - синоптики
9 мая, 20:55 • 22902 просмотра
Во Львове мужчина с ножом, увидев сотрудников ТЦК, взял в заложники 13-летнюю девочку
9 мая, 08:40 • 80521 просмотра
Без военной техники, но с корейцами. Парад в москве 9 мая продлился всего 45 минутPhotoVideo
Эксклюзив
9 мая, 05:03 • 67486 просмотра
9 мая: как изменилось отношение украинцев ко дню «победы»
Эксклюзив
8 мая, 19:30 • 59088 просмотра
Волшебная таблетка для похудения или исключительно лечебный препарат - диетолог развеял мифы об Оземпике
8 мая, 18:47 • 75732 просмотра
Украина официально разрешила провести в москве парад 9 мая. Зеленский подписал указPhoto
8 мая, 18:20 • 54256 просмотра
Трамп объявил трехдневное перемирие между Украиной и рф, а также анонсировал обмен пленными
8 мая, 13:58 • 42786 просмотра
"Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня" - Зеленский после российских обстрелов и штурмов на фронте сделал заявление о 9 мая
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2.1м/с
82%
749мм
Популярные новости
В ЕС заявили, что все пассажиры лайнера со вспышкой хантавируса считаются контактами высокого риска10 мая, 02:53 • 7874 просмотра
В Греции подорвали найденный в море беспилотник со взрывчаткой, который может быть украинским10 мая, 03:03 • 5444 просмотра
Иран разрешил катарскому танкеру со СПГ пройти через Ормузский пролив10 мая, 03:16 • 6236 просмотра
Белый дом назвал актера Марка Хэмилла "больным человеком" из-за фото Трампа в могилеPhoto10 мая, 03:30 • 14936 просмотра
Что празднуют 10 мая в Украине и мире10 мая, 04:26 • 5554 просмотра
публикации
Астропрогноз с 11 мая по 17 мая 2026 года – точка перехода и период важных изменений
Эксклюзив
11:58 • 1528 просмотра
Сколько стоит трудовой стаж в 2026 году и кто может его купить09:47 • 10746 просмотра
Без военной техники, но с корейцами. Парад в москве 9 мая продлился всего 45 минутPhotoVideo9 мая, 08:40 • 80523 просмотра
Уход за садом: что нужно знать каждому владельцу садового участкаPhoto9 мая, 08:15 • 33977 просмотра
Сколько стоит «шашлычный набор» в 2026 годуPhoto8 мая, 10:49 • 68291 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Роберт Фицо
Али Хаменеи
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Испания
Иран
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Белый дом назвал актера Марка Хэмилла "больным человеком" из-за фото Трампа в могилеPhoto10 мая, 03:30 • 14958 просмотра
Сын Тома Хэнкса признался, что живет в трейлерном паркеVideo9 мая, 20:12 • 13686 просмотра
От украшений до личных писем - скрытый мир Мэрилин Монро выставят на аукционVideo9 мая, 19:01 • 13139 просмотра
ЧМ-2026 по футболу проведет три церемонии открытия с участием звезд9 мая, 18:29 • 12582 просмотра
Домашние крысы: что нужно знать перед тем, как завести умного грызунаPhoto8 мая, 07:08 • 98316 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Шахед-136

путин хочет, чтобы Шредер был посредником в мирных переговорах с Украиной. Официальный Берлин предложение отверг

Киев • УНН

 • 408 просмотра

Правительство ФРГ назвало предложение путина о посредничестве Шредера притворным и не заслуживающим доверия. Для мира кремль должен прекратить огонь.

путин хочет, чтобы Шредер был посредником в мирных переговорах с Украиной. Официальный Берлин предложение отверг

Правительство Германии отвергло предложение российского диктатора Владимира Путина привлечь бывшего канцлера Герхарда Шредера в качестве посредника в мирных переговорах с Украиной. В Берлине оно расценивается как "мнимое", передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

В немецких правительственных кругах заявили, что подобные высказывания из москвы звучали и раньше и что предложенный вариант "не заслуживает доверия", поскольку кремль не изменил своих требований к Украине. Если путин серьезно настроен на переговоры, ему следует сначала продлить трехдневное прекращение огня, считают в руководстве ФРГ.

Офис Шредера предложение путина по существу пока не прокомментировал. В ответ на запрос DPA там лишь сообщили, что бывший канцлер "не будет высказываться по этому вопросу". Шредер уже много лет подвергается жесткой критике из-за своих тесных личных и экономических связей с россией.

Добавим

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера уже привлекали к неофициальным переговорам между Украиной и россией в марте 2022 года, и он встречался с путиным и украинскими переговорщиками. Позже Киев оценил эту посредническую миссию как бесполезную.

Бывший глава комитета Бундестага по иностранным делам Михаэль Рот назвал инициативу путина очевидным "маневром". Тот, кто хочет мира, начинает с прекращения огня, но вместо этого путин "продвигает своего личного друга в качестве посредника", заявил он журналистам Tagesspiegel. Это выглядит как попытка обмана — посредник "не может быть просто дружком путина", сказал Рот.

Напомним

9 мая диктатор рф владимир путин заявил, что, по его мнению, война между россией и Украиной "подходит к концу".

Диктатор также заявил о готовности обсуждать новые договоренности по безопасности в Европе. По его словам, лучшим партнером для таких переговоров он считает бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Бундестаг
Германия
Украина
Берлин