Правительство Германии отвергло предложение российского диктатора Владимира Путина привлечь бывшего канцлера Герхарда Шредера в качестве посредника в мирных переговорах с Украиной. В Берлине оно расценивается как "мнимое", передает УНН со ссылкой на Bild.

В немецких правительственных кругах заявили, что подобные высказывания из москвы звучали и раньше и что предложенный вариант "не заслуживает доверия", поскольку кремль не изменил своих требований к Украине. Если путин серьезно настроен на переговоры, ему следует сначала продлить трехдневное прекращение огня, считают в руководстве ФРГ.

Офис Шредера предложение путина по существу пока не прокомментировал. В ответ на запрос DPA там лишь сообщили, что бывший канцлер "не будет высказываться по этому вопросу". Шредер уже много лет подвергается жесткой критике из-за своих тесных личных и экономических связей с россией.

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера уже привлекали к неофициальным переговорам между Украиной и россией в марте 2022 года, и он встречался с путиным и украинскими переговорщиками. Позже Киев оценил эту посредническую миссию как бесполезную.

Бывший глава комитета Бундестага по иностранным делам Михаэль Рот назвал инициативу путина очевидным "маневром". Тот, кто хочет мира, начинает с прекращения огня, но вместо этого путин "продвигает своего личного друга в качестве посредника", заявил он журналистам Tagesspiegel. Это выглядит как попытка обмана — посредник "не может быть просто дружком путина", сказал Рот.

9 мая диктатор рф владимир путин заявил, что, по его мнению, война между россией и Украиной "подходит к концу".

Диктатор также заявил о готовности обсуждать новые договоренности по безопасности в Европе. По его словам, лучшим партнером для таких переговоров он считает бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.