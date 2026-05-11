Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
В СДПГ допустили участие Шредера в переговорах по Украине после предложения путина

Киев • УНН

 • 780 просмотра

В СДПГ готовы изучить предложение путина о привлечении Шредера к переговорам. В правительстве Германии такую инициативу кремля считают фиктивной.

В СДПГ допустили участие Шредера в переговорах по Украине после предложения путина
Фото: dpa

Представители Социал-демократической партии Германии по вопросам внешней политики заявили, что готовы рассматривать предложение Владимира Путина о привлечении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера к переговорам о завершении войны в Украине. Об этом сообщает Spiegel, пишет УНН.

Детали

Идея вызвала споры в немецкой политике. В федеральном правительстве Германии предложение Кремля назвали "фиктивным" и поставили под сомнение его серьезность.

В то же время представитель фракции СДПГ по вопросам внешней политики Адис Ахметович заявил Spiegel, что любую инициативу необходимо "серьезно проверять" с точки зрения ее надежности. По его словам, Европа не должна быть полностью отстранена от переговорного процесса по Украине.

В Германии нет единства относительно роли Шредера

Часть немецких политиков выступила резко против такого сценария из-за многолетних связей Шредера с Кремлем и российскими энергетическими компаниями.

путин хочет, чтобы Шредер был посредником в мирных переговорах с Украиной. Официальный Берлин предложение отверг10.05.26, 15:10 • 3864 просмотра

Бывший председатель комитета Бундестага по иностранным делам Михаэль Рот заявил, что предложение Путина является "маневром", и подчеркнул, что посредником не может быть человек, которого считают близким к российскому президенту.

После военного парада в Москве Путин заявил, что среди европейских политиков именно Шредера он хотел бы видеть посредником в возможных переговорах по войне против Украины.

Напомним

9 мая диктатор РФ Владимир Путин заявил, что, по его мнению, война между Россией и Украиной "подходит к концу".

Диктатор также заявил о готовности обсуждать новые договоренности по безопасности в Европе. По его словам, лучшим партнером для таких переговоров он считает бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

Степан Гафтко

