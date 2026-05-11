В СДПГ допустили участие Шредера в переговорах по Украине после предложения путина
Киев • УНН
В СДПГ готовы изучить предложение путина о привлечении Шредера к переговорам. В правительстве Германии такую инициативу кремля считают фиктивной.
Представители Социал-демократической партии Германии по вопросам внешней политики заявили, что готовы рассматривать предложение Владимира Путина о привлечении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера к переговорам о завершении войны в Украине. Об этом сообщает Spiegel, пишет УНН.
Идея вызвала споры в немецкой политике. В федеральном правительстве Германии предложение Кремля назвали "фиктивным" и поставили под сомнение его серьезность.
В то же время представитель фракции СДПГ по вопросам внешней политики Адис Ахметович заявил Spiegel, что любую инициативу необходимо "серьезно проверять" с точки зрения ее надежности. По его словам, Европа не должна быть полностью отстранена от переговорного процесса по Украине.
В Германии нет единства относительно роли Шредера
Часть немецких политиков выступила резко против такого сценария из-за многолетних связей Шредера с Кремлем и российскими энергетическими компаниями.
Бывший председатель комитета Бундестага по иностранным делам Михаэль Рот заявил, что предложение Путина является "маневром", и подчеркнул, что посредником не может быть человек, которого считают близким к российскому президенту.
После военного парада в Москве Путин заявил, что среди европейских политиков именно Шредера он хотел бы видеть посредником в возможных переговорах по войне против Украины.
9 мая диктатор РФ Владимир Путин заявил, что, по его мнению, война между Россией и Украиной "подходит к концу".
Диктатор также заявил о готовности обсуждать новые договоренности по безопасности в Европе. По его словам, лучшим партнером для таких переговоров он считает бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.