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Мерц видит членство Украины в ЕС в "отдаленной перспективе" и осадил АдГ упоминанием о поездках на шампанское в москву

Киев • УНН

 • 2492 просмотра

Мерц предложил Украине ассоциированное членство в ЕС и подтвердил поддержку. Он осудил поездки депутатов АдГ в Москву на приемы с шампанским.

Мерц видит членство Украины в ЕС в "отдаленной перспективе" и осадил АдГ упоминанием о поездках на шампанское в москву

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в "отдаленной перспективе" Украина вступит в ЕС, подтвердил намерение продолжать поддерживать Украину и резко отреагировал на реакцию АдГ, указав на их "поездки в москву на приемы с шампанским", пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Ведя оборонительную войну против россии, Украина "защищает и нашу свободу, свободу и безопасность во всей Европе", заявил Мерц во время выступления в Бундестаге.

Ведь Украина — это часть Европы. В отдаленной перспективе она станет частью и Евросоюза

— подчеркнул Мерц.

По оценке канцлера ФРГ, с 2022 года Украина достигла заметного прогресса на пути реформ.

"Именно поэтому несколько дней назад я предложил предоставить Украине ассоциированное членство в ЕС. Оно означало бы регулярное участие Украины в заседаниях Европейского совета и встречах советов профильных министров. Украинский комиссар, пока без портфолио и права голоса, стал бы лицом Киева в Брюсселе, - раскрыл Мерц в очередной раз суть своего предложения. - Депутаты из Украины, без права голоса, участвовали бы в консультациях Европарламента. Мы скорейшим образом интегрировали бы (Украину - ред.) в политические сферы, в ЕС, - конечно же, строго учитывая критерии и правила в связи с продвижением реформ. Этого хотят люди в Украине, этого хочет Европа, и поэтому пути мы пойдем вместе".

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Достичь мира в войне россии против Украины, которая длится уже пятый год, можно только путем переговоров с участием Украины, россии, Европы и США, также заявил Мерц. "Нашей целью для Украины остается справедливый и долгосрочный мир, учитывающий и наши интересы в сфере безопасности. Ради этого и по этой причине мы поддерживаем Украину. Такова правда. Мы делаем это сегодня и будем делать это завтра, пока это будет необходимо", — подчеркнул Мерц.

"Кредит от ЕС в 90 млрд евро для Украины одобрен. Мы усиливаем давление на россию. Мы принимаем более серьезные меры против российского "теневого флота" и приступаем к работе над 21-м пакетом санкций", — перечислил он.

"Чтобы противостоять открытой готовности россии к эскалации, мы укрепляем восточный фланг НАТО. В то же время мы поддерживаем усилия по прекращению этой агрессивной войны россии путем переговоров. Устойчивый мир будет достигнут только путем переговоров с участием Украины, россии, США и Европы. Иное будет невозможно", — отметил глава немецкого правительства.

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"Украина уже более четырех лет защищает свою свободу", — продолжил он.

Реагируя на смех, раздавшийся в рядах депутатов при этих словах, Мерц заявил, обращаясь к фракции крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) с упреком: "То, что вы смеетесь над этим, — символично. Вы смеетесь над судьбой миллионов людей в этой стране (Украине — ред.) и ездите в москву на приемы с шампанским. Счастливого вам пути!" Зал, как указано, встретил это замечание аплодисментами.

Юлия Шрамко

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