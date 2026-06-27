Германия может вернуть обязательный военный призыв уже с 2027 года – The Telegraph

В Германии рассматривают возможность возвращения обязательной военной службы для мужчин уже с 2027 года, если добровольный набор в Бундесвер не позволит выполнить поставленные цели по увеличению численности армии. Об этом сообщает The Telegraph, передает УНН.

Детали

Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Томас Ревекамп заявил, что добровольного набора может оказаться недостаточно для усиления вооруженных сил на фоне угроз со стороны России.

Если нам не удастся достичь этих целей с помощью добровольного призыва, нам придется вернуться к обязательной военной службе – сказал Ревекамп.

По его словам, окончательное решение необходимо принять до 31 июля 2027 года, когда должно вступить в силу действующее законодательство о новой модели военной службы.

Планы по усилению армии

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил о намерении создать сильнейшую обычную армию в Европе. Планируется увеличить численность Бундесвера примерно со 185 тысяч до 260 тысяч военнослужащих к 2035 году.

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Ревекамп признал, что имеет серьезные сомнения, удастся ли обеспечить необходимый рост численности военных и резервистов исключительно на добровольной основе.

Нам нужно провести очень серьезную дискуссию о том, сможем ли мы достичь таких амбициозных целей только за счет добровольцев. Я до сих пор имею серьезные сомнения, что это возможно – отметил он.

Обязательную военную службу в Германии приостановили еще в 2011 году. Однако после начала полномасштабной войны России против Украины оборонная политика страны существенно изменилась.

В начале этого года Германия ввела новую модель военной службы, в соответствии с которой мужчины призывного возраста должны заполнять анкету о физической пригодности и проходить медицинский осмотр. При этом правительство оставило за собой право вернуть обязательный призыв, если добровольный набор не обеспечит необходимого количества военнослужащих.

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