Германия может вернуть обязательный военный призыв уже с 2027 года – The Telegraph

$44.9250.92
ukenru
10:48 • 25346 просмотра
Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производстваPhoto
09:54 • 22863 просмотра
Россия может прибегнуть к провокации против собственной территории, чтобы оправдать нападение на НАТО - Сикорский
08:21 • 27928 просмотра
Ракеты FP-5 "Фламинго" успешно поразили предприятие "Титан-Баррикады" в Волгограде - ЗеленскийVideo
27 июня, 05:19 • 32188 просмотра
В Венесуэле число жертв землетрясения возросло до 920
27 июня, 03:42 • 44783 просмотра
Оборонный завод в Волгограде атакован ракетами FlamingoPhotoVideo
26 июня, 16:41 • 35203 просмотра
Боксер Александр Усик решил освободить все свои чемпионские поясаVideo
26 июня, 12:17 • 50952 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: из российского плена вернули ещё 160 военных, в том числе защитников МариуполяPhoto
Эксклюзив
26 июня, 11:34 • 52005 просмотра
Будут ли отключать свет в июле и августе - эксперты оценили риски и дали прогнозыPhoto
26 июня, 09:44 • 45950 просмотра
В Украину идет сильная жара до 38° из-за горячего воздуха из Африки, предупредили синоптики
26 июня, 08:59 • 46158 просмотра
Украина ожидает утверждения МВФ транша в $690 млн до середины июля
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+29°
4.7м/с
31%
750мм
Популярные новости
Удаление российских сервисов из AppStore нанесло удар по мифу о "неработающих санкциях" - ЦПД27 июня, 04:31 • 20881 просмотра
Российские туристы и военные массово покидают оккупированный Крым из-за ударов Украины - ISW27 июня, 04:47 • 13972 просмотра
ВМС Украины уничтожили катер врага на Тендровской косеVideo27 июня, 06:32 • 11768 просмотра
Как ухаживать за флоксами: полив, подкормка, обрезка и защита от вредителейPhoto08:40 • 31151 просмотра
На Полтавщине ВСУ потеряли истребитель МиГ-2911:09 • 29016 просмотра
публикации
Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производстваPhoto10:48 • 25350 просмотра
Как ухаживать за флоксами: полив, подкормка, обрезка и защита от вредителейPhoto08:40 • 31540 просмотра
Узбекская кухня: многовековые традиции, гостеприимство и блюда, ставшие символом страныPhoto26 июня, 15:30 • 38213 просмотра
Культурные события Киева - куда пойти на выходные 27-28 июняPhoto26 июня, 06:52 • 72047 просмотра
Танки больше не главные на поле боя: как Украина изменила представление о современной войнеPhoto25 июня, 14:40 • 128577 просмотра
Актуальные люди
Денис Штилерман
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Южный мост (Киев)
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе12:51 • 4218 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 32525 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 73855 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 91543 просмотра
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 124847 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Германия может вернуть обязательный военный призыв уже с 2027 года – The Telegraph

Киев • УНН

 • 394 просмотра

В Германии рассматривают возвращение обязательной военной службы для мужчин с 2027 года из-за недостаточного добровольного набора в Бундесвер. Решение необходимо принять до 31 июля 2027 года.

Германия может вернуть обязательный военный призыв уже с 2027 года – The Telegraph

В Германии рассматривают возможность возвращения обязательной военной службы для мужчин уже с 2027 года, если добровольный набор в Бундесвер не позволит выполнить поставленные цели по увеличению численности армии. Об этом сообщает The Telegraph, передает УНН.

Детали

Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Томас Ревекамп заявил, что добровольного набора может оказаться недостаточно для усиления вооруженных сил на фоне угроз со стороны России.

 Если нам не удастся достичь этих целей с помощью добровольного призыва, нам придется вернуться к обязательной военной службе

– сказал Ревекамп.

По его словам, окончательное решение необходимо принять до 31 июля 2027 года, когда должно вступить в силу действующее законодательство о новой модели военной службы.

Планы по усилению армии

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил о намерении создать сильнейшую обычную армию в Европе. Планируется увеличить численность Бундесвера примерно со 185 тысяч до 260 тысяч военнослужащих к 2035 году.

Бундесвер разослал более 40 тысяч анкет в рамках реформы военной службы03.02.26, 18:11 • 3765 просмотров

Ревекамп признал, что имеет серьезные сомнения, удастся ли обеспечить необходимый рост численности военных и резервистов исключительно на добровольной основе.

Нам нужно провести очень серьезную дискуссию о том, сможем ли мы достичь таких амбициозных целей только за счет добровольцев. Я до сих пор имею серьезные сомнения, что это возможно

– отметил он.

Обязательную военную службу в Германии приостановили еще в 2011 году. Однако после начала полномасштабной войны России против Украины оборонная политика страны существенно изменилась.

В начале этого года Германия ввела новую модель военной службы, в соответствии с которой мужчины призывного возраста должны заполнять анкету о физической пригодности и проходить медицинский осмотр. При этом правительство оставило за собой право вернуть обязательный призыв, если добровольный набор не обеспечит необходимого количества военнослужащих.

На встрече E5 в Берлине лидеры Европы пообещали не прекращать поддержку Украины25.06.26, 01:16 • 4563 просмотра

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира