На встрече E5 в Берлине лидеры Европы пообещали не прекращать поддержку Украины

Лидеры Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши во время встречи в формате E5 в Берлине подтвердили готовность и впредь поддерживать Украину и выступить единым фронтом на саммите НАТО в Анкаре. Об этом сообщает Tagesspiegel, пишет УНН.

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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что союзники намерены послать России четкий сигнал относительно дальнейшей помощи Киеву.

Послание России: Украина остается сильной - подчеркнул он.

По словам канцлера, Москва должна понять, что настало время возвращаться к переговорам, исходя из силы Украины и ее партнеров.

Во встрече также приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, премьер Польши Дональд Туск и премьер Великобритании Кир Стармер. Мерц поблагодарил Стармера за "командную игру" и его вклад в укрепление сотрудничества между союзниками.

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Во время выступления Мерц озвучил пять ключевых сигналов, которые европейские страны планируют донести на саммите НАТО. Среди них - поддержка сильного и единого Альянса, увеличение оборонных расходов, усиление трансатлантического сотрудничества и долгосрочная поддержка Украины.

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Макрон заявил, что после саммита G7 между США и европейскими партнерами наблюдается сближение позиций.

Сейчас мы находимся в фазе сближения между европейцами и американцами - сказал президент Франции, добавив, что этот процесс необходимо продолжить во время саммита НАТО.

В свою очередь Дональд Туск заверил, что Польша не откажется от поддержки Киева, несмотря на разногласия между странами.

Несмотря на эмоции, Польша поддерживает Украину в ее противостоянии с Россией - подчеркнул польский премьер.

Он также призвал сохранить единство европейского и трансатлантического сообщества на фоне российской угрозы.

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