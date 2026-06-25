На встрече E5 в Берлине лидеры Европы пообещали не прекращать поддержку Украины
Киев • УНН
На встрече E5 в Берлине лидеры Германии, Франции, Британии, Италии и Польши подтвердили готовность поддерживать Украину. Они планируют выступить единым фронтом на саммите НАТО в Анкаре.
Лидеры Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши во время встречи в формате E5 в Берлине подтвердили готовность и впредь поддерживать Украину и выступить единым фронтом на саммите НАТО в Анкаре. Об этом сообщает Tagesspiegel, пишет УНН.
Детали
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что союзники намерены послать России четкий сигнал относительно дальнейшей помощи Киеву.
Послание России: Украина остается сильной
По словам канцлера, Москва должна понять, что настало время возвращаться к переговорам, исходя из силы Украины и ее партнеров.
Во встрече также приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, премьер Польши Дональд Туск и премьер Великобритании Кир Стармер. Мерц поблагодарил Стармера за "командную игру" и его вклад в укрепление сотрудничества между союзниками.
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Во время выступления Мерц озвучил пять ключевых сигналов, которые европейские страны планируют донести на саммите НАТО. Среди них - поддержка сильного и единого Альянса, увеличение оборонных расходов, усиление трансатлантического сотрудничества и долгосрочная поддержка Украины.
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В свою очередь Дональд Туск заверил, что Польша не откажется от поддержки Киева, несмотря на разногласия между странами.
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