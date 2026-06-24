Трамп о Зеленском: "У него всё довольно хорошо"

$44.880.0351.100.31
ukenru
20:11 • 1838 просмотра
ЕС отложил выделение 5,9 млрд евро на дроны для Украины в рамках первого транша кредита
19:51 • 5324 просмотра
В Госдепе США считают, что Украина на данный момент выигрывает войну
18:59 • 7040 просмотра
Зеленский поручил ВСУ бить на опережение по объектам, которые рф использует для масштабирования войны
Эксклюзив
18:39 • 12009 просмотра
Готова ли энергосистема Украины к аномальной жаре и какие угрозы её работе существуют
16:54 • 13374 просмотра
На Черниговщине объявили обязательную эвакуацию из 12 приграничных населенных пунктов
16:37 • 15012 просмотра
Ретрансляторы на территории беларуси прекратили работу с 22 июня - Зеленский
15:33 • 14116 просмотра
Мировые цены на нефть упали до самого низкого уровня впервые с начала войны США и Ирана
24 июня, 13:39 • 16759 просмотра
Жара в Европе: температура выше 35° затронет 94 миллиона человек, ВОЗ предупреждает об угрозе
24 июня, 12:24 • 28577 просмотра
От ИИ до ракет: международная выставка Eurosatory-2026 показала новую роль Украины в европейской оборонеPhoto
24 июня, 11:53 • 18910 просмотра
Зеленский получил данные разведки о последствиях "дальнобойных санкций": россия стягивает ПВО из регионов в москву и к Керченскому мосту
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1.6м/с
58%
748мм
Популярные новости
Удар рф по кинотеатру в центре Конотопа - пострадало 4 человека24 июня, 13:02 • 7952 просмотра
Цены на генераторы в Украине: от чего зависит стоимость в 2026 году и какие есть альтернативы24 июня, 13:42 • 20016 просмотра
Украинцы массово отказываются от Netflix после приобретения нового сезона российского мультсериала "Маша и Медведь"Photo16:23 • 5912 просмотра
россия готовится импортировать бензин из Индии из-за дефицита топлива - Центр страткома16:45 • 4208 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"17:28 • 11487 просмотра
публикации
Готова ли энергосистема Украины к аномальной жаре и какие угрозы её работе существуют
Эксклюзив
18:39 • 12009 просмотра
Цены на генераторы в Украине: от чего зависит стоимость в 2026 году и какие есть альтернативы24 июня, 13:42 • 20188 просмотра
От ИИ до ракет: международная выставка Eurosatory-2026 показала новую роль Украины в европейской оборонеPhoto24 июня, 12:24 • 28577 просмотра
Как функционирует Банк грудного молока в столичном Перинатальном центреPhoto
Эксклюзив
24 июня, 11:32 • 29384 просмотра
БЭБ обвинило Гетманцева в манипуляциях и распространении ложной информации об их работе в 2025 году
Эксклюзив
24 июня, 09:54 • 42919 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Румыния
Словакия
Венгрия
Украина
Молдова
Реклама
УНН Lite
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"17:28 • 11645 просмотра
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 73200 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 76215 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 92660 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 94529 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Трамп о Зеленском: "У него всё довольно хорошо"

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Владимира Зеленского всё довольно хорошо, поскольку он держится. Трамп подчеркнул, что война остаётся чрезвычайно кровавой со значительными потерями с обеих сторон.

Трамп о Зеленском: "У него всё довольно хорошо"

Президент США Дональд Трамп позитивно оценил позиции Украины в войне против России. Отвечая на вопрос журналистов, считает ли он, что Президент Украины Владимир Зеленский сейчас побеждает в войне, американский лидер заявил, что украинская сторона демонстрирует стойкость, пишет УНН.

Детали

У него всё довольно хорошо. Как бы вы на это ни смотрели, у него всё довольно хорошо. По крайней мере, он держится

- сказал Трамп, комментируя ситуацию на фронте и действия украинского руководства.

В то же время президент США подчеркнул, что война остается чрезвычайно кровавой, а значительные потери несут обе стороны конфликта.

Примечательно, что во время этого заявления рядом с Трампом находился генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. На слова американского президента он отреагировал кивком головы, что выглядело как знак согласия с оценкой, озвученной Трампом.

Зеленский поручил ВСУ бить на опережение по объектам, которые рф использует для масштабирования войны24.06.26, 21:59 • 7062 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира