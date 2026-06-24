Трамп о Зеленском: "У него всё довольно хорошо"
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Владимира Зеленского всё довольно хорошо, поскольку он держится. Трамп подчеркнул, что война остаётся чрезвычайно кровавой со значительными потерями с обеих сторон.
Президент США Дональд Трамп позитивно оценил позиции Украины в войне против России. Отвечая на вопрос журналистов, считает ли он, что Президент Украины Владимир Зеленский сейчас побеждает в войне, американский лидер заявил, что украинская сторона демонстрирует стойкость, пишет УНН.
Детали
У него всё довольно хорошо. Как бы вы на это ни смотрели, у него всё довольно хорошо. По крайней мере, он держится
В то же время президент США подчеркнул, что война остается чрезвычайно кровавой, а значительные потери несут обе стороны конфликта.
Примечательно, что во время этого заявления рядом с Трампом находился генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. На слова американского президента он отреагировал кивком головы, что выглядело как знак согласия с оценкой, озвученной Трампом.
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