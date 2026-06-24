В НАТО считают, что удары Украины по Москве ослабляют позиции Путина

Массированные удары украинских дронов по Москве и другим российским городам усиливают внутреннее давление на Владимира Путина и могут угрожать его удержанию власти. Такую оценку высказывают представители НАТО, сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.

Детали

На прошлой неделе Украина осуществила крупнейшую с начала полномасштабной войны атаку на российскую столицу, применив около тысячи беспилотников. По данным издания, удары повредили крупный нефтеперерабатывающий завод и вынудили российское командование перебрасывать системы противовоздушной обороны с фронта для защиты Москвы. Подобная атака также была проведена по Санкт-Петербургу.

Операция по Крыму четко просчитана, Украина рассчитывает на поддержку партнеров - Зеленский

По информации The Telegraph, в НАТО считают, что перенос боевых действий вглубь территории России подрывает стратегию Кремля, которая длительное время позволяла изолировать население от последствий войны.

В НАТО заявили о серии неудач России

Заместитель верховного главнокомандующего Объединенных сил НАТО в Европе, главный маршал авиации Великобритании сэр Джонни Стрингер заявил, что Россия потерпела ряд серьезных неудач в войне против Украины.

Если бы я был на его месте, то уже рассматривал бы свои варианты, потому что они выглядят не очень хорошо - сказал Стрингер, комментируя положение Путина.

Министр обороны Украины Михаил Федоров во время конференции в Лондоне заявил, что кампания дальнобойных ударов имеет целью истощить российские силы и вынудить Москву к переговорам. По его словам, Украина постепенно возвращает себе инициативу в войне.

Отдельно издание напоминает о недавнем ультиматуме президента Украины Владимира Зеленского Беларуси. Киев требует прекратить помощь России в наведении ударных беспилотников, иначе Украина оставляет за собой право нанести удары по военной инфраструктуре на территории Беларуси. Срок ультиматума истекает в конце этой недели.

В Госдепе США считают, что Украина на данный момент выигрывает войну