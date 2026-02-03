Бундесвер разослал более 40 тысяч анкет в рамках реформы военной службы

$42.970.16
50.910.12
ukenru
11:49 • 11737 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
11:48 • 18427 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
11:19 • 13278 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 21556 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16 • 32484 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
3 февраля, 08:20 • 30864 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
3 февраля, 07:02 • 28345 просмотра
россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
3 февраля, 05:28 • 29343 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 34639 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 44283 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−14°
0м/с
68%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Винницкая область подверглась массированной атаке рф: есть попадания в критическую инфраструктуру и обесточивания3 февраля, 06:15 • 18804 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 55065 просмотра
Ведущая ТЭЦ Харькова получила тяжелые повреждения, восстановление невозможно - депутат горсовета3 февраля, 09:06 • 27452 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto11:58 • 10675 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко14:17 • 9120 просмотра
публикации
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"14:37 • 5812 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко14:17 • 9296 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 55174 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 64946 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 49500 просмотра
Актуальные люди
Олег Синегубов
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Борис Писториус
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Киевская область
Винницкая область
Реклама
УНН Lite
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto14:20 • 4074 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto11:58 • 10749 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 28760 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 29346 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 28574 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
Financial Times
Фильм

Бундесвер разослал более 40 тысяч анкет в рамках реформы военной службы

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о рассылке более 40 000 анкет потенциальным военнослужащим. Реформа, стартовавшая 1 января, предусматривает обязательное заполнение анкет для мужчин и добровольное для женщин.

Бундесвер разослал более 40 тысяч анкет в рамках реформы военной службы

За первые четыре недели с начала года бундесвер разослал более 40 000 анкет потенциальным военнослужащим. Уже получено много заполненных анкет, хотя делать репрезентативные выводы пока рано, "но процесс продвигается". Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Глава оборонного ведомства уверен, что до конца года удастся набрать 20 000 добровольцев.

Я убежден, что нам это удастся. Последние цифры вселяют оптимизм. В 2025 году мы набрали более 25 000 новых солдат. Это на 23% больше, чем в предыдущем году, и это лучший результат набора за последние двенадцать лет - настоящий перелом тенденции

- подчеркнул министр.

В Германии с 1 января вступила в силу реформа, предусматривающая рассылку молодым гражданам ФРГ анкет с вопросом о желании проходить службу в бундесвере. Заполнение анкет является обязательным для мужчин и добровольным для женщин. Пригодных кандидатов приглашают на процедуру отбора. С 1 июля 2027 года все 18-летние юноши будут обязаны пройти медицинское обследование для определения пригодности к военной службе, даже если они не решат служить в армии добровольно.

Бундесвер уволил девять десантников после скандала с наркотиками и сексуальными домогательствами14.01.26, 17:21 • 4832 просмотра

В то же время обязательная служба, которая была приостановлена в 2011 году, может быть частично восстановлена решением парламента Германии. Так называемая "военная обязанность по необходимости" планируется применить, если не удастся достичь нужного количества добровольцев. Кандидатов на службу будут отбирать путем жеребьевки.

Реформу провели на фоне новых требований НАТО к численности личного состава, согласно которым Германия к 2035 году должна быть способна в случае кризиса или войны выставить около 460 000 военнослужащих. Писториус планирует увеличить численность личного состава бундесвера со 183 000 до 260 000 и расширить резерв до 200 000 человек.

Украина получила ровно половину обещанных комплексов IRIS-T от Германии28.01.26, 22:46 • 12057 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Тренд
Мобилизация
Бундесвер
НАТО
Борис Писториус
Германия