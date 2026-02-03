Бундесвер разослал более 40 тысяч анкет в рамках реформы военной службы

За первые четыре недели с начала года бундесвер разослал более 40 000 анкет потенциальным военнослужащим. Уже получено много заполненных анкет, хотя делать репрезентативные выводы пока рано, "но процесс продвигается". Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Глава оборонного ведомства уверен, что до конца года удастся набрать 20 000 добровольцев.

Я убежден, что нам это удастся. Последние цифры вселяют оптимизм. В 2025 году мы набрали более 25 000 новых солдат. Это на 23% больше, чем в предыдущем году, и это лучший результат набора за последние двенадцать лет - настоящий перелом тенденции - подчеркнул министр.

В Германии с 1 января вступила в силу реформа, предусматривающая рассылку молодым гражданам ФРГ анкет с вопросом о желании проходить службу в бундесвере. Заполнение анкет является обязательным для мужчин и добровольным для женщин. Пригодных кандидатов приглашают на процедуру отбора. С 1 июля 2027 года все 18-летние юноши будут обязаны пройти медицинское обследование для определения пригодности к военной службе, даже если они не решат служить в армии добровольно.

В то же время обязательная служба, которая была приостановлена в 2011 году, может быть частично восстановлена решением парламента Германии. Так называемая "военная обязанность по необходимости" планируется применить, если не удастся достичь нужного количества добровольцев. Кандидатов на службу будут отбирать путем жеребьевки.

Реформу провели на фоне новых требований НАТО к численности личного состава, согласно которым Германия к 2035 году должна быть способна в случае кризиса или войны выставить около 460 000 военнослужащих. Писториус планирует увеличить численность личного состава бундесвера со 183 000 до 260 000 и расширить резерв до 200 000 человек.

