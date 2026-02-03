$42.970.16
50.910.12
ukenru
11:49 • 11749 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48 • 18447 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
11:19 • 13283 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 21567 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
3 лютого, 09:16 • 32493 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
3 лютого, 08:20 • 30873 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
3 лютого, 07:02 • 28355 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28 • 29346 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 34643 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 44286 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
Бундесвер розіслав понад 40 тисяч анкет у межах реформи військової служби

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив про розсилку понад 40 000 анкет потенційним військовослужбовцям. Реформа, що стартувала 1 січня, передбачає обов'язкове заповнення анкет для чоловіків та добровільне для жінок.

Бундесвер розіслав понад 40 тисяч анкет у межах реформи військової служби

За перші чотири тижні від початку року бундесвер надіслав понад 40 000 анкет потенційним військовослужбовцям. Вже отримано багато заповнених анкет, хоча робити репрезентативні висновки поки що рано, "але процес просувається". Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Очільник оборонного відомства впевнений, що до кінця року вдасться набрати 20 000 добровольців.

Я переконаний, що нам це вдасться. Останні цифри вселяють оптимізм. У 2025 році ми набрали понад 25 000 нових солдатів. Це на 23% більше, ніж у попередньому році, і це найкращий результат набору за останні дванадцять років - справжній перелом тенденції

- наголосив міністр.

У Німеччині з 1 січня набрала чинності реформа, яка передбачає розсилку молодим громадянам ФРН анкет із питанням про бажання проходити службу в бундесвері. Заповнення анкет є обов’язковим для чоловіків і добровільним для жінок. Придатних кандидатів запрошують на процедуру відбору. З 1 липня 2027 року всі 18-річні юнаки будуть зобов’язані пройти медичне обстеження для визначення придатності до військової служби, навіть якщо вони не вирішать служити в армії добровільно.

Водночас обов’язкова служба, яку було призупинено у 2011 році, може бути частково відновлена рішенням парламенту Німеччини. Так званий "військовий обов’язок за необхідності" планують застосувати, якщо не вдасться досягти потрібної кількості добровольців. Кандидатів на службу відбиратимуть шляхом жеребкування.

Реформу провели на тлі нових вимог НАТО до чисельності особового складу, згідно з якими Німеччина до 2035 року має бути спроможною у разі кризи або війни виставити близько 460 000 військовослужбовців. Пісторіус планує збільшити чисельність особового складу бундесверу зі 183 000 до 260 000 і розширити резерв до 200 000 осіб.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
