Враг попал по предприятию под Киевом: сообщается, что загорелся завод REEVA
Киев • УНН
В Белой Церкви после вражеского удара на предприятии возникли пожар и задымление. Жителей призвали закрыть окна.
Российские войска попали по предприятию в Белой Церкви. Сообщается об атаке на завод по производству продукции бренда REEVA, передает УНН.
В результате вражеской атаки на одном из предприятий возникли пожар и задымление
Жителей призвали закрыть окна и по возможности не находиться в зоне задымления.
В то же время местные Telegram-каналы сообщают, что россияне нанесли удар по заводу REEVA.
Напомним
Враг продолжает атаковать Киевскую область, ранение получила двухлетняя девочка.