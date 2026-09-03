Суд исследует доказательства по делу о медицинской халатности врачей Odrex
Киев • УНН
Суд продолжил рассмотрение дела врачей Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской, обвиняемых в медицинской халатности.
Киевский районный суд Одессы продолжил рассмотрение дела в отношении врачей клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской. Медиков обвиняют в медицинской халатности, которая, по версии следствия, могла стать причиной смерти бизнесмена Аднана Кивана. На сегодняшнем заседании суд заслушал возражения защиты Русакова относительно доказательств, пишет УНН.
3 сентября в Киевском районном суде Одессы состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении хирурга Виталия Русакова и врача-онколога Марины Белоцерковской. Русаков присутствовал в зале суда вместе с одним из своих адвокатов. Белоцерковская и ее адвокат участвовали в заседании в режиме видеоконференции.
Во время слушания суд рассмотрел возражения адвоката Русакова относительно доказательств по уголовному делу. Однако заседание пришлось завершить раньше запланированного из-за воздушной тревоги в Киеве, сообщили источники УНН.
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Сейчас суд находится на одной из ключевых стадий процесса — исследовании доказательств. Именно во время нее суд должен оценить медицинскую документацию, заключения судебно-медицинских экспертиз, клинические протоколы и другие материалы, на которых основывается обвинение.
Русакова и Белоцерковскую обвиняют по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинскими работниками. По версии следствия, после проведения операции медики могли не назначить Аднану Кивану необходимую антибактериальную терапию и ненадлежащим образом отреагировать на послеоперационные осложнения. Согласно заключениям судебно-медицинской экспертизы, это могло привести к развитию сепсиса и смерти пациента. Обвиняемые свою вину не признают.
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