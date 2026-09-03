$44.610.1551.640.11
ukenru
Эксклюзив
14:33 • 5262 просмотра
Суд исследует доказательства по делу о медицинской халатности врачей Odrex
13:01 • 10479 просмотра
Увеличенные отпуска, декрет для мужчин и противодействие моббингу на работе - в Раду внесли проект нового Трудового кодекса
10:28 • 16360 просмотра
Сибига анонсировал "новую динамику" в мирных усилиях, прогресс без США назвал "нереалистичным"
3 сентября, 09:29 • 18894 просмотра
Расторгнуть брак онлайн стало возможно в "Дія" - как это сделатьVideo
3 сентября, 08:38 • 20220 просмотра
"Этого точно не должно было произойти" - СБУ об инциденте с ГУР в КиевеPhotoVideo
Эксклюзив
3 сентября, 08:19 • 30842 просмотра
Лизинг или роялти: Минфин может решить проблему, из-за которой БЭБ преследует авиакомпании
3 сентября, 05:49 • 24235 просмотра
рф атаковала 163 дронами, до половины - реактивные: как отработала ПВО и ситуация по регионам
3 сентября, 04:17 • 25149 просмотра
Ночная атака на Одессу: число раненых возросло до 17Photo
2 сентября, 23:02 • 27105 просмотра
Новая кампания США против Ирана не продлится слишком долго — Трамп
2 сентября, 19:20 • 29400 просмотра
Инцидент между СБУ и ГУР — в сети распространяется видео стрельбыVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2м/с
66%
749мм
Популярные новости
Дания впервые направила призывников в Гренландию на фоне намерений Трампа приобрести остров — Reuters3 сентября, 06:29 • 5388 просмотра
Вокруг "Джентльменов" ходят слухи о кастинге Меган Маркл - что говорят звёзды сериалаVideo3 сентября, 07:08 • 23884 просмотра
Идеи заготовок для ароматных чаёв на зимуPhoto3 сентября, 07:14 • 30564 просмотра
Рубио объяснил неожиданный визит директора ЦРУ в москву3 сентября, 08:09 • 13189 просмотра
IFA 2026 в Берлине: какие новинки техники покажут миру Photo12:29 • 11437 просмотра
публикации
IFA 2026 в Берлине: какие новинки техники покажут миру Photo12:29 • 11453 просмотра
Лизинг или роялти: Минфин может решить проблему, из-за которой БЭБ преследует авиакомпании
Эксклюзив
3 сентября, 08:19 • 30842 просмотра
Идеи заготовок для ароматных чаёв на зимуPhoto3 сентября, 07:14 • 30580 просмотра
Как испечь хлеб в аэрогриле без лишних хлопот и получить хрустящую корочку2 сентября, 14:28 • 69923 просмотра
Как восстановиться после ночных обстрелов и понять реакцию организма
Эксклюзив
2 сентября, 12:26 • 85677 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Марко Рубио
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Киевская область
Одесса
Реклама
УНН Lite
Вокруг "Джентльменов" ходят слухи о кастинге Меган Маркл - что говорят звёзды сериалаVideo3 сентября, 07:08 • 23892 просмотра
Вышел новый трейлер сериала по "Гарри Поттеру" от HBOVideo2 сентября, 16:24 • 44597 просмотра
Анджелина Джоли посетила Полтаву, актрису заметили в одном из ресторановVideo1 сентября, 14:33 • 61938 просмотра
Новый король Норвегии Хокон принёс присягу после смерти отца - как это былоPhotoVideo1 сентября, 14:21 • 57052 просмотра
Присяжные признали Дуэйна Дэвиса виновным в убийстве Тупака Шакура спустя 30 лет после гибели рэпераPhoto1 сентября, 01:05 • 62033 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Техника
Фильм
Сериал

Суд исследует доказательства по делу о медицинской халатности врачей Odrex

Киев • УНН

 • 5262 просмотра

Суд продолжил рассмотрение дела врачей Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской, обвиняемых в медицинской халатности.

Суд исследует доказательства по делу о медицинской халатности врачей Odrex

Киевский районный суд Одессы продолжил рассмотрение дела в отношении врачей клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской. Медиков обвиняют в медицинской халатности, которая, по версии следствия, могла стать причиной смерти бизнесмена Аднана Кивана. На сегодняшнем заседании суд заслушал возражения защиты Русакова относительно доказательств, пишет УНН.

3 сентября в Киевском районном суде Одессы состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении хирурга Виталия Русакова и врача-онколога Марины Белоцерковской. Русаков присутствовал в зале суда вместе с одним из своих адвокатов. Белоцерковская и ее адвокат участвовали в заседании в режиме видеоконференции.

Во время слушания суд рассмотрел возражения адвоката Русакова относительно доказательств по уголовному делу. Однако заседание пришлось завершить раньше запланированного из-за воздушной тревоги в Киеве, сообщили источники УНН

Дискредитация суда и давление на пострадавших — что происходит в Деле Odrex?02.09.26, 12:30 • 68609 просмотров

Сейчас суд находится на одной из ключевых стадий процесса — исследовании доказательств. Именно во время нее суд должен оценить медицинскую документацию, заключения судебно-медицинских экспертиз, клинические протоколы и другие материалы, на которых основывается обвинение. 

Русакова и Белоцерковскую обвиняют по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинскими работниками. По версии следствия, после проведения операции медики могли не назначить Аднану Кивану необходимую антибактериальную терапию и ненадлежащим образом отреагировать на послеоперационные осложнения. Согласно заключениям судебно-медицинской экспертизы, это могло привести к развитию сепсиса и смерти пациента. Обвиняемые свою вину не признают.

Подделка медицинских документов в Odrex: вдова пациента просит допустить её на заседание комиссии Департамента здравоохранения Одесской ОВА01.09.26, 13:30 • 15839 просмотров

Лилия Подоляк

ОбществоКриминал и ЧП
Odrex
Воздушная тревога
Одесса
Киев