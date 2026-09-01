Подделка медицинских документов в Odrex: вдова пациента просит допустить её на заседание комиссии Департамента здравоохранения Одесской ОВА

$44.520.0351.640.24
ukenru
11:04 • 3556 просмотра
Микитась остается под стражей — суд не изменил сумму залога
Эксклюзив
10:30 • 5406 просмотра
Подделка медицинских документов в Odrex: вдова пациента просит допустить её на заседание комиссии Департамента здравоохранения Одесской ОВАPhoto
10:17 • 3804 просмотра
Как выглядит многоэтажка в Киеве после удара БПЛА рф 1 сентября - фоторепортажPhoto
10:16 • 3996 просмотра
ЕС ищет ракеты-перехватчики для ПВО Украины, в том числе за пределами блока - Каллас
10:00 • 5846 просмотра
Рост цен на продукты на фоне атак рф может составить "до 2,5%", а сокращение ассортимента не означает дефицита - Минагро
Эксклюзив
09:05 • 11641 просмотра
БЭБ заявляет об отказе от карательных методов, но 29% правоохранительных жалоб бизнеса по-прежнему касаются Бюро
08:19 • 9680 просмотра
До 70% школ будут обучаться за партами, укрытия есть в 82%, в детских садах — в 83%: как начнётся учебный год
06:19 • 11133 просмотра
810 штрафов выписали за день работы "Фантомов" в Киеве и области
1 сентября, 04:51 • 15220 просмотра
Ночная атака на Киев унесла жизни 8 человек, среди 5 пострадавших — 3 детейPhoto
1 сентября, 04:39 • 14593 просмотра
рф атаковала «Шахедами» пункт пропуска «Орловка» на границе с Румынией — его работу приостановили
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+29°
4.9м/с
36%
749мм
Популярные новости
Министр армии США Дэниел Дрисколл подал в отставку после конфликтов с Хегсетом1 сентября, 02:39 • 5326 просмотра
Сентябрь 2026: какие государственные, международные и церковные праздники будут отмечать украинцы1 сентября, 02:55 • 10155 просмотра
путин мог стать жертвой ИИ-фейков, рассказывая об косатках, которые якобы разрывают белых медведей1 сентября, 03:16 • 5672 просмотра
Что празднуют 1 сентября в Украине и мире1 сентября, 04:00 • 7794 просмотра
День знаний — начало нового учебного годаPhoto1 сентября, 05:00 • 18472 просмотра
публикации
БЭБ заявляет об отказе от карательных методов, но 29% правоохранительных жалоб бизнеса по-прежнему касаются Бюро
Эксклюзив
09:05 • 11647 просмотра
День знаний — начало нового учебного годаPhoto1 сентября, 05:00 • 18594 просмотра
После тревоги или обстрелов не стоит начинать утро в школе с контрольной — в МОН подготовили рекомендации для педагогов31 августа, 18:14 • 24644 просмотра
Новолуние в сентябре: когда наступит новолуние, приметы и популярные ритуалы31 августа, 12:48 • 39923 просмотра
Реабилитация и поддержка ребёнка в первые годы жизни: какие услуги можно получить бесплатноPhoto31 августа, 12:27 • 43267 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Ярослав Железняк
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Елена Ивановская
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Испания
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Присяжные признали Дуэйна Дэвиса виновным в убийстве Тупака Шакура спустя 30 лет после гибели рэпераPhoto1 сентября, 01:05 • 16167 просмотра
Звезда «Друзей» Лиза Кудроу назвала просьбу фанатов, которую категорически отказывается выполнятьPhoto1 сентября, 00:07 • 14952 просмотра
Ариана Гранде объяснила, почему хромала на сцене во время концерта31 августа, 23:07 • 15275 просмотра
Долли Партон похоронили рядом с мужем на частной церемонии в Нэшвилле31 августа, 00:06 • 36844 просмотра
Билли Айлиш провела свадебную церемонию своего брата Финнеаса в КалифорнииPhoto30 августа, 22:06 • 36749 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Золото
9К720 Искандер
Ракетная система С-400

Подделка медицинских документов в Odrex: вдова пациента просит допустить её на заседание комиссии Департамента здравоохранения Одесской ОВА

Киев • УНН

 • 5436 просмотра

Ольга Мелай просит допустить её на заседание клинико-экспертной комиссии Одесской ОВА, которая будет проверять лечение её умершего мужа в Odrex. Вдова хочет лично передать членам комиссии документы, сохранившиеся у семьи и, по её утверждению, отличающиеся от медицинской документации, которую клиника впоследствии предоставила суду.

Подделка медицинских документов в Odrex: вдова пациента просит допустить её на заседание комиссии Департамента здравоохранения Одесской ОВА

Ольга Мелай, вдова умершего после лечения в частной клинике Odrex пациента Игоря Мелая, хочет лично присутствовать на заседании клинико-экспертной комиссии Одесской ОВА. Она намерена передать комиссии документы, полученные семьёй во время лечения, пишет УНН.

После того как Министерство здравоохранения поручило Департаменту здравоохранения Одесской ОВА провести клинико-экспертную оценку лечения Игоря Мелая в Odrex, его вдова обратилась в орган с просьбой пригласить её на заседание комиссии.  

На фото — Ольга и Игорь Мелай. Источник: страница Ольги Мелай в Facebook

Это принципиально важно для заявительницы, рассказала Ольга Мелай журналистам УНН. Ведь одна из ключевых претензий в её жалобе в Минздрав касается возможных изменений в медицинской документации её мужа.  

Игорь Мелай проходил лечение в Odrex почти восемь месяцев — с февраля по сентябрь 2025 года. В жалобе вдова просит проверить весь период лечения, в частности назначение иммунохимиотерапии, проведённые медицинские вмешательства, ведение документации и записи в электронной системе здравоохранения. 

По словам Мелай, сначала её мужу планировали провести восемь курсов иммунохимиотерапии, однако после четвёртого курса лечение прекратили. Отдельно она просит оценить обстоятельства операции по установке плеврального порта, после которой Игорь Мелай оказался в отделении интенсивной терапии и трое суток находился на искусственной вентиляции лёгких.

"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники Odrex21.11.25, 13:38 • 102798 просмотров

Именно вокруг этой операции возникли наиболее существенные расхождения в документах. Мелай отмечает, что перед операцией подписала информированное согласие, в котором была указана местная анестезия. В то же время в копии этого документа, которую клиника впоследствии предоставила суду, уже шла речь о внутривенной анестезии. Так же, по её словам, установка плеврального порта была плановой, тогда как в документах клиники операция описывалась как неотложная. Есть вопросы и к описанию послеоперационного периода: в документации указано, что он прошёл без осложнений, хотя после операции пациент трое суток находился в реанимации на ИВЛ.

Кроме того, Мелай утверждает, что у неё сохранились первичные выписки, результаты анализов и листы назначений, которые отличаются от медицинской документации, впоследствии предоставленной клиникой суду. Именно эти материалы вдова и хочет лично передать членам клинико-экспертной комиссии, чтобы они могли сравнить разные версии документов. Отдельно в жалобе в Минздрав Мелай просит проверить электронные записи в eHealth и выяснить, редактировались ли они.

Подделка медицинских документов может стоить Odrex лицензии 07.08.26, 09:00 • 94017 просмотров

Закон позволяет заявителю присутствовать на заседании

Закон прямо позволяет Ольге Мелай присутствовать на заседании комиссии и предоставить свои материалы. Так, пункт 6 раздела II Положения о клинико-экспертной комиссии, утверждённого приказом Минздрава №69, предусматривает, что заявитель или его представитель может присутствовать на заседании по собственной инициативе. А статья 18 Закона Украины "Об обращениях граждан" даёт заявителю право лично изложить свои аргументы, участвовать в проверке и подавать дополнительные материалы.

УНН обратился в Департамент здравоохранения Одесской ОВА и к его директору Оксане Рокунец-Сорочан, чтобы выяснить, когда состоится заседание комиссии и пригласит ли Департамент на него Ольгу Мелай. На момент подготовки материала редакция ожидает ответа.

От обещаний выздоровления до смерти: три истории пациентов Odrex12.08.26, 14:00 • 53677 просмотров

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровье
Odrex
Министерство здравоохранения Украины
Одесса