Подделка медицинских документов в Odrex: вдова пациента просит допустить её на заседание комиссии Департамента здравоохранения Одесской ОВА

Ольга Мелай, вдова умершего после лечения в частной клинике Odrex пациента Игоря Мелая, хочет лично присутствовать на заседании клинико-экспертной комиссии Одесской ОВА. Она намерена передать комиссии документы, полученные семьёй во время лечения, пишет УНН.

После того как Министерство здравоохранения поручило Департаменту здравоохранения Одесской ОВА провести клинико-экспертную оценку лечения Игоря Мелая в Odrex, его вдова обратилась в орган с просьбой пригласить её на заседание комиссии.

На фото — Ольга и Игорь Мелай. Источник: страница Ольги Мелай в Facebook

Это принципиально важно для заявительницы, рассказала Ольга Мелай журналистам УНН. Ведь одна из ключевых претензий в её жалобе в Минздрав касается возможных изменений в медицинской документации её мужа.

Игорь Мелай проходил лечение в Odrex почти восемь месяцев — с февраля по сентябрь 2025 года. В жалобе вдова просит проверить весь период лечения, в частности назначение иммунохимиотерапии, проведённые медицинские вмешательства, ведение документации и записи в электронной системе здравоохранения.

По словам Мелай, сначала её мужу планировали провести восемь курсов иммунохимиотерапии, однако после четвёртого курса лечение прекратили. Отдельно она просит оценить обстоятельства операции по установке плеврального порта, после которой Игорь Мелай оказался в отделении интенсивной терапии и трое суток находился на искусственной вентиляции лёгких.

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Именно вокруг этой операции возникли наиболее существенные расхождения в документах. Мелай отмечает, что перед операцией подписала информированное согласие, в котором была указана местная анестезия. В то же время в копии этого документа, которую клиника впоследствии предоставила суду, уже шла речь о внутривенной анестезии. Так же, по её словам, установка плеврального порта была плановой, тогда как в документах клиники операция описывалась как неотложная. Есть вопросы и к описанию послеоперационного периода: в документации указано, что он прошёл без осложнений, хотя после операции пациент трое суток находился в реанимации на ИВЛ.

Кроме того, Мелай утверждает, что у неё сохранились первичные выписки, результаты анализов и листы назначений, которые отличаются от медицинской документации, впоследствии предоставленной клиникой суду. Именно эти материалы вдова и хочет лично передать членам клинико-экспертной комиссии, чтобы они могли сравнить разные версии документов. Отдельно в жалобе в Минздрав Мелай просит проверить электронные записи в eHealth и выяснить, редактировались ли они.

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Закон позволяет заявителю присутствовать на заседании

Закон прямо позволяет Ольге Мелай присутствовать на заседании комиссии и предоставить свои материалы. Так, пункт 6 раздела II Положения о клинико-экспертной комиссии, утверждённого приказом Минздрава №69, предусматривает, что заявитель или его представитель может присутствовать на заседании по собственной инициативе. А статья 18 Закона Украины "Об обращениях граждан" даёт заявителю право лично изложить свои аргументы, участвовать в проверке и подавать дополнительные материалы.

УНН обратился в Департамент здравоохранения Одесской ОВА и к его директору Оксане Рокунец-Сорочан, чтобы выяснить, когда состоится заседание комиссии и пригласит ли Департамент на него Ольгу Мелай. На момент подготовки материала редакция ожидает ответа.

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