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Мерц предупредил о новых гибридных атаках России и пообещал поддержку Украине

Киев • УНН

 • 1420 просмотра

Фридрих Мерц заявил о подготовке Германии к новым гибридным атакам России. Он пообещал поддерживать Украину накануне суровой зимы.

Мерц предупредил о новых гибридных атаках России и пообещал поддержку Украине
Фото: REUTERS/Leon Kuegeler Purchase Licensing Rights

В четвер канцлер ФРГ Фридрих Мерц предупредил, что Германия сталкивается с ростом числа гибридных атак со стороны России, и пообещал продолжать поддержку Украины в преддверии зимы, которая, вероятно, станет самой суровой с начала российского вторжения в 2022 году, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Издание отмечает, что немецкие власти неоднократно предупреждали, что Россия ведет гибридную кампанию, включающую атаки беспилотников и кибератаки, обвиняя Москву в причастности к попытке атаки беспилотника на аэропорт Лейпцига в августе.

"Мы готовимся к новым гибридным атакам, в том числе и серьезным", — заявил Мерц во время речи по случаю вручения Альянсу НАТО Вестфальской премии мира 2026 года.

Москва отвергает обвинения со стороны западных правительств и разведывательных служб.

В свою очередь, выступая в четверг на форуме экспертов по вопросам России, диктатор Владимир Путин заявил, что Москва не собирается атаковать иностранные заводы, производящие оружие для Украины, однако российские спецслужбы должны внимательно следить за этой сферой.

Позиции Мерца и его консервативной политической силы существенно ослабли после выборов в двух восточногерманских землях в прошлом месяце, на которых победила ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD).

AfD критикует Германию и ее западных союзников за предоставление Украине военной помощи на миллиарды евро. Партия стремится восстановить отношения с Москвой и возобновить поставки дешевой нефти и газа, прекращенные в 2022 году.

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Мерц заявил, что Германия стремится восстановить "стабильные, предсказуемые отношения с Россией" в подходящий момент, добавив, что в настоящее время нет никаких признаков готовности Москвы завершить войну в Украине.

"Мы не стремимся унизить российский народ или дестабилизировать российское государство. Но Россия должна прекратить войну и воздержаться от гибридных атак на Европу", — сказал он.

Мерц, инициировавший выделение сотен миллиардов евро на восстановление вооруженных сил Германии, отметил, что Украину, вероятно, ждет самая суровая зима с момента российского вторжения и что Германия, как самое мощное государство Центральной Европы, несет особую ответственность за оказание помощи. "Мы не посредники; мы стоим на стороне свободы, и именно поэтому мы стоим на стороне Украины".

Мерц заявил, что Германия и ее союзники не могут позволить расколоть себя гибридными атаками, кампаниями в социальных сетях или "лозунгами партии "Альтернатива для Германии" (AfD) и ее российских покровителей".

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Антонина Туманова

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