Южная Корея предупреждает о возможных ядерных испытаниях КНДР перед выборами в США

Северная Корея может провести ядерные испытания накануне выборов президента США. Об этом заявил президента Южной Кореи Юн Сук Ёль, передает Euronews, пишет УНН.

Детали

Лидер Сеула подчеркнул, что недавнее раскрытие Северной Кореей ядерного объекта, скорее всего, было попыткой привлечь внимание Вашингтона в преддверии выборов 5 ноября.

Похоже, что Северная Корея недавно обнародовала свой ядерный объект, чтобы привлечь внимание Соединенных Штатов и международного сообщества в преддверии президентских выборов в США, и вполне вероятно, что Северная Корея осуществит дополнительные провокации, такие как ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет - предупредил Юн.

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Президент Южной Кореи не уточнил, обнаружила ли его страна какие-либо подозрительные действия в Северной Корее, которые указывают на подготовку к испытаниям ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет.

Однако он заверил, что Южная Корея внимательно следит за перемещениями Северной Кореи через объединенные средства разведки и наблюдения Южной Кореи и США.

Дополнение

Разглашение ядерной площадки произошло 13 сентября. Это было первое в Северной Корее открытие завода по производству обогащенного урана после того, как страна показала его на своем главном ядерном комплексе в Йонбене американским ученым во главе с физиком-ядерщиком Зигфридом Геккером в 2010 году

Напомним,

Лидер Северной Кореи заявил о необходимости усовершенствования ядерного потенциала страны. Ким Чен Ын подчеркнул важность подготовки к эффективному использованию ядерного оружия для обеспечения национальной безопасности.