Коваленко объяснил присутствие военных КНДР в Донецкой области
Киев • УНН
Присутствие северокорейских военных в Донецкой области связано с низким качеством боеприпасов из КНДР. россия все больше зависит от поставок боеприпасов из Северной Кореи для различных типов вооружений.
Присутствие военных из Северной Кореи на Донетчине касается преимущественно небольших количеств инженерных войск и связано с тем, что большое количество боеприпасов из КНДР, которые предоставляют рф, плохого качества. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
"Присутствие военных КНДР в Донецкой области касается преимущественно небольших количеств инженерных войск и связано с тем, что большое количество боеприпасов из КНДР является плохого качества. Эти военные сопровождают грузы, фиксируют брак и смотрят за использованием боеприпасов российской армией", - написал Коваленко.
Он отметил, что рф все больше зависима от боеприпасов из КНДР к различным типам вооружений.
"Также низким качеством отличается баллистическая ракета KN23", - добавил Коваленко.
Дополнение
Как сообщали УНН собственные источники, из-за ракетного удара по полигону вблизи Донецка, в частности погибло 6 северокорейских офицеров.
The Times со ссылкой на данные западной разведки сообщало, что половину снарядов, которые использует россия, ей поставляет Северная Корея. Речь идет о примерно трех миллионах боеприпасов в год.