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КНДР постачає половину снарядів, які використовує росія на війні в Україні - The Times

КНДР постачає половину снарядів, які використовує росія на війні в Україні - The Times

Київ • УНН

 • 70330 перегляди

За даними західної розвідки, Північна Корея постачає росії близько 3 млн снарядів на рік. Це забезпечує стабільну підтримку на фронті, але росія все ще зазнає значних втрат.

Половину снарядів, які використовує росія, їй постачає Північна Корея. Йдеться про приблизно три мільйони боєприпасів на рік. Про це повідомляє The Times із посиланням на дані західної розвідки, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що після візиту путіна до Пхеньяна росія стала значно більше залежати від постачань з Північної Кореї. Хоча деякі з наданих снарядів можуть бути несправними, їх велика кількість забезпечує рф стабільну підтримку на фронті.

У розвідці зауважують, що попри ці постачання, росія зазнає значних втрат, зокрема, 1200 військових на добу, з яких 480 - лише під час боїв за Покровськ. Крім того, за оцінками, росія не здатна одночасно захопити Покровськ та відтіснити українські сили з Курської області без додаткової мобілізації, на яку вона поки що не наважується.

Джерело також додало, що немає жодних ознак відступу путіна від мети підкорення України, та переговори найближчим часом малоймовірні.

США стурбовані посиленням військової співпраці росії та КНДР - Держдеп 17.09.24, 13:25 • 12454 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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