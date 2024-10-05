КНДР поставляет половину снарядов, которые использует россия на войне в Украине - The Times

Половину снарядов, которые использует Россия, ей поставляет Северная Корея. Речь идет о примерно трех миллионах боеприпасов в год. Об этом сообщает The Times со ссылкой на данные западной разведки, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что после визита Путина в Пхеньян Россия стала значительно больше зависеть от поставок из Северной Кореи. Хотя некоторые из предоставленных снарядов могут быть неисправными, их большое количество обеспечивает рф стабильную поддержку на фронте.

В разведке отмечают, что несмотря на эти поставки, россия несет значительные потери, в частности, 1200 военных в сутки, из которых 480 - только во время боев за Покровск. Кроме того, по оценкам, россия не способна одновременно захватить Покровск и оттеснить украинские силы из Курской области без дополнительной мобилизации, на которую она пока не решается.

Источник также добавил, что нет никаких признаков отступления Путина от цели покорения Украины, и переговоры в ближайшее время маловероятны.

США обеспокоены усилением военного сотрудничества России и КНДР - Госдеп