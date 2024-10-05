Коваленко пояснив присутність військових КНДР на Донеччині
Київ • УНН
Присутність північнокорейських військових на Донеччині пов'язана з низькою якістю боєприпасів з КНДР. росія все більше залежить від постачання боєприпасів з Північної Кореї для різних типів озброєнь.
Присутність військових з Північної Кореї на Донеччині стосується переважно невеликих кількостей інженерних військ і пов‘язана з тим, що велика кількість боєприпасів з КНДР, які надають рф, поганої якості. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.
"Присутність військових кндр на Донеччині стосується переважно невеликих кількостей інженерних військ і пов‘язана з тим, що велика кількість боєприпасів з кндр є поганої якості. Ці військові супроводжують вантажі, фіксують брак і дивляться за використанням боєприпасів російською армією", - написав Коваленко.
Він зазначив, що рф все більше залежна від боєприпасів з КНДР до різних типів озброєнь.
"Також низькою якістю вирізняється балістична ракета KN23", - додав Коваленко.
Доповнення
Як повідомляли УНН власні джерела, через ракетний удар по полігону поблизу Донецьку, зокрема загинуло 6 північнокорейських офіцерів.
The Times із посиланням на дані західної розвідки повідомляло, що половину снарядів, які використовує росія, їй постачає Північна Корея. Йдеться про приблизно три мільйони боєприпасів на рік.