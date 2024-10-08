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северная корея уже направила подразделения в Украину, которые наблюдают за оружием кндр - ЦПД СНБО

северная корея уже направила подразделения в Украину, которые наблюдают за оружием кндр - ЦПД СНБО

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 09:31  •  4812 просмотра

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северная корея отправила инженерные подразделения в Украину для контроля за использованием своего оружия российской армией. Некоторые северокорейские военные уже погибли, а боеприпасы и ракеты KN23 оказались низкого качества.

Пхеньян направил своих военных в Украину. Речь идет об инженерных подразделениях, которые осуществляют надзор за переданным со стороны кндр оружием. Впрочем, некоторые посланцы ким чен ына уже погибли.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу руководителя ЦПД СНБО.

Минобороны Южной Кореи говорит, что кндр направит военных в Украину. Уже направила. Я рассказывал, что военные кндр в ограниченных количествах, преимущественно инженерные, осуществляют надзор за качеством и использованием пхеньянского оружия российской армией. Некоторые уже погибли

- отметил Андрей Коваленко.

Чиновник также отметил, что "сами же боеприпасы и баллистические ракеты KN23 преимущественно низкого качества, о чем эти военные рапортуют Киму".

Напомним,

УНН ранее передавал, что министр обороны Южной Кореи заявил о вероятности отправки со стороны кндр своих регулярных войск для поддержки российской агрессии в Украине.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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