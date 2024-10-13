Пхеньян передает военных для армии рф: Зеленский предупредил об усилении сотрудничества России и КНДР

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Украины заявил об усилении союза между Россией и Северной Кореей, включая передачу военных. Зеленский отметил необходимость увеличения давления на агрессора и недопущения большей войны.

россия активно наращивает сотрудничество с Северной Кореей. Речь идет не только об оружии, но и о передаче военных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта

- заявил Зеленский. 

По его словам, Украина критически нуждается в развитии отношений с партнерами, в частности этого требует ситуация на фронте. 

Когда мы говорим о большей дальнобойности для Украины и более решительном снабжении для наших сил - это не просто перечень военных средств. Это об увеличении давления на агрессора, которое будет для России сильнее, чем они могут выдержать. И это о недопущении большей войны

- подчеркивает президент. 

Напомним,

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что россия стремится привлечь военных из Северной Кореи к охране своих границ, поскольку срочники показали низкие результаты в реальных боях против Украины. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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