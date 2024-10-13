Пхеньян передает военных для армии рф: Зеленский предупредил об усилении сотрудничества России и КНДР
Киев • УНН
Президент Украины заявил об усилении союза между Россией и Северной Кореей, включая передачу военных. Зеленский отметил необходимость увеличения давления на агрессора и недопущения большей войны.
россия активно наращивает сотрудничество с Северной Кореей. Речь идет не только об оружии, но и о передаче военных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта
По его словам, Украина критически нуждается в развитии отношений с партнерами, в частности этого требует ситуация на фронте.
Когда мы говорим о большей дальнобойности для Украины и более решительном снабжении для наших сил - это не просто перечень военных средств. Это об увеличении давления на агрессора, которое будет для России сильнее, чем они могут выдержать. И это о недопущении большей войны
Напомним,
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что россия стремится привлечь военных из Северной Кореи к охране своих границ, поскольку срочники показали низкие результаты в реальных боях против Украины.