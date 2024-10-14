путин внес в госдуму законопроект о ратификации договора о стратегическом партнерстве россии с КНДР
Киев • УНН
Президент РФ подал в Госдуму законопроект о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР. Документ предусматривает военную помощь в случае нападения на одну из сторон.
В понедельник, 14 октября, президент рф владимир путин внес на рассмотрение госдумы законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между рф и КНДР. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Документом предусматривается ратификация договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанного в Пхеньяне 19 июня 2024 года с целью углубления партнерства и стратегического взаимодействия по широкому спектру направлений.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР предусматривает военную и иную помощь одной из стран в случае нападения на другую.
В частности, в статье 4 договора отмечается, что «в случае если одна из Сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны любого государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая Сторона немедленно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики».
Дополнение
Летом УНН писал, что во время визита президента рф владимира путина в пхеньян Северная Корея и россия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, углубляющее военное сотрудничество и взаимные оборонные обязательства.
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о усилении союза между Россией и Северной Кореей, включая передачу военных. Зеленский отметил необходимость увеличения давления на агрессора и недопущения большей войны.