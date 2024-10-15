рф формирует "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами КНДР - источники
Киев • УНН
Россия создает «особый бурятский батальон» из граждан Северной Кореи численностью до 3000 человек. Это происходит на фоне ратификации договора о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.
россия формирует «особый бурятский батальон», укомплектованный гражданами Северной Кореи. Ориентировочное количество личного состава до трех тысяч человек. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.
Собеседник УНН рассказал, что на базе 11 ОДШБр российской оккупационной армии формируется так называемый «особый бурятский батальон», который укомплектован гражданами КНДР.
Ориентировочное количество личного состава до трех тысяч человек.
Происходит процесс обеспечения батальона вооружением. Он вероятно может быть привлечен неподалеку Курска и Суджи
Дополнение
В понедельник, 14 октября, президент рф владимир путин внес на рассмотрение госдумы законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между рф и кНДР.
В Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщали, что ратификация договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, которую внес в Госдуму диктатор Владимир Путин накануне, де-факто означает создание военного альянса. Это позволит России упростить поставки северокорейского оружия и делать это открыто.
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