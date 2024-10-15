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Уже 18 военных из КНДР сбежали с позиций на границе брянской и курской областей - источники

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 13:19  •  4228 просмотра

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С позиций на границе брянской и курской областей сбежали 18 военных из Северной Кореи, говорят источники.

С позиций на границе брянской и курской областей россии уже сбежали 18 военных из Северной Кореи. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Детали

Собеседник УНН, подтвердил, что уже 18 военных из КНДР сбежали с позиций на границе брянской и курской областей. 

Дополнение

Источники УНН сообщали, что россия формирует "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами Северной Кореи. Ориентировочное количество личного состава до трех тысяч человек. Сообщалось, что этот батальон вероятно может быть задействован неподалеку от курска и суджи. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
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