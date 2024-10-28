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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США не будут вводить новых ограничений на использование оружия Украиной в случае вступления КНДР в войну

США не будут вводить новых ограничений на использование оружия Украиной в случае вступления КНДР в войну

Киев  •  УНН

18:07 • 8812 просмотра

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Пентагон сообщил о 10 тысячах северокорейских военных в РФ, часть из которых движется в Украину. США не будут вводить новые ограничения на использование американского оружия в случае участия КНДР в боевых действиях.

У Киева не будет никаких новых ограничений на использование американского оружия, если войска КНДР направлении вступят в войну против Украины на стороне РФ. Об этом заявили в Пентагоне, передает Reuters, передает УНН.

Детали 

В США уточняют, что в России развернули 10 тысяч солдат из Северной Кореи, а не 3 тысячи, как сообщалось ранее.

Часть этих солдат уже переместилась ближе к Украине, и мы все больше обеспокоены тем, что россия намерена использовать этих солдат в боевых действиях или для поддержки боевых операций против украинских сил в Курской области РФ вблизи границы с Украиной

- заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

Вместе с тем она заявила, что Пентагон пока не может подтвердить присутствие войск КНДР в Курской области РФ, но предположили, что, "вероятно, они движутся в том направлении".

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Соединенные Штаты не будут вводить новые ограничения на использование Украиной американского оружия, если Северная Корея вступит в бой

- приводит Reuters заявление Пентагона. 

Напомним

В понедельник, 28 октября, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил информацию о привлечении войск Северной Кореи в курской области России и добавил, что это еще один пробел в документах о безопасности НАТО.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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