США не будут вводить новых ограничений на использование оружия Украиной в случае вступления КНДР в войну
Киев • УНН
Пентагон сообщил о 10 тысячах северокорейских военных в РФ, часть из которых движется в Украину. США не будут вводить новые ограничения на использование американского оружия в случае участия КНДР в боевых действиях.
У Киева не будет никаких новых ограничений на использование американского оружия, если войска КНДР направлении вступят в войну против Украины на стороне РФ. Об этом заявили в Пентагоне, передает Reuters, передает УНН.
Детали
В США уточняют, что в России развернули 10 тысяч солдат из Северной Кореи, а не 3 тысячи, как сообщалось ранее.
Часть этих солдат уже переместилась ближе к Украине, и мы все больше обеспокоены тем, что россия намерена использовать этих солдат в боевых действиях или для поддержки боевых операций против украинских сил в Курской области РФ вблизи границы с Украиной
Вместе с тем она заявила, что Пентагон пока не может подтвердить присутствие войск КНДР в Курской области РФ, но предположили, что, "вероятно, они движутся в том направлении".
Более 3000 военных из КНДР прибыли на полигоны в курской области - Центр нацсопротивления28 октября 2024, 14:03 • 13264 просмотра
Соединенные Штаты не будут вводить новые ограничения на использование Украиной американского оружия, если Северная Корея вступит в бой
Напомним
В понедельник, 28 октября, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил информацию о привлечении войск Северной Кореи в курской области России и добавил, что это еще один пробел в документах о безопасности НАТО.