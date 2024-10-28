Кількість військових КНДР у рф може зрости до 12 тисяч - Зеленський
Київ • УНН
На території рф вже перебуває 3 тисячі північнокорейських військових. Президент Зеленський заявив, що їх кількість швидко зросте до 12 тисяч.
За даними української розвідки, чисельність північнокорейських солдатів з 3 тисяч може швидко зрости до 12 тисяч. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції на саміті Україна - Північна Європа, передає УНН.
"Щодо північнокорейських солдатів та офіцерів, бо на території рф є ті і ті. Їх вже використовують і на нашій території — 3 тисячі вояків. За інформацією нашої розвідки, невдовзі їх буде 12 тисяч і це станеться дуже швидко, то питання не років чи місяців", - сказав Зеленський.
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Як повідомили в ГУР, на території рф перебуває близько 12 тисяч північнокорейських військових, включаючи 500 офіцерів та 3 генерали. Кожному солдату щомісяця виділяють 50 метрів туалетного паперу та 300 грам мила.