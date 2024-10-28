Количество военных КНДР в рф может вырасти до 12 тысяч - Зеленский
Киев • УНН
На территории рф уже находится 3 тысячи северокорейских военных. Президент Зеленский заявил, что их количество быстро возрастет до 12 тысяч.
По данным украинской разведки, численность северокорейских солдат с 3 тысяч может быстро вырасти до 12 тысяч. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите Украина - Северная Европа, передает УНН.
"Относительно северокорейских солдат и офицеров, потому что на территории рф есть те и те. Их уже используют и на нашей территории - 3 тысячи воинов. По информации нашей разведки, вскоре их будет 12 тысяч и это произойдет очень быстро, то вопрос не лет или месяцев", - сказал Зеленский.
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Как сообщили в ГУР, на территории рф находится около 12 тысяч северокорейских военных, включая 500 офицеров и 3 генерала. Каждому солдату ежемесячно выделяют 50 метров туалетной бумаги и 300 грамм мыла.