В россию отправится еще одна группа военных из КНДР - Bloomberg
Киев • УНН
Южнокорейская разведка сообщает о подготовке второй группы северокорейских военных к отправке в россию. На территории рф уже находится 12 тысяч военнослужащих КНДР, часть из которых направляется в курскую область.
Вторая группа северокорейских военных в ближайшее время отправится в россию. Об этом написало издание Bloomberg, передает УНН.
Детали
Bloomberg ссылается на документы южнокорейской разведки, которыми Сеул поделился с союзниками ранее на этой неделе.
Согласно документам, первая группа северокорейских спецназовцев проходит подготовку на дальнем востоке россии в рамках запланированного развертывания около 10 тысяч северокорейских солдат.
Там также изложены подробности поставок оружия из КНДР для поддержки военных действий россии против Украины.
По данным Сеула, с августа прошлого года Пхеньян отправил около 8 млн 122-мм и 152-мм снарядов, а также ракеты и противотанковое оружие. По данным источников Bloomberg, Южная Корея представит часть разведданных должностным лицам НАТО в понедельник.
Добавим
По данным украинской разведки, в россии находится 12 тысяч военнослужащих из КНДР, часть из них, пройдя подготовку на восточных полигонах, уже направилась в курскую область.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил со ссылкой на разведку, что северокорейские военные могут отправиться на передовую уже в эти выходные.
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