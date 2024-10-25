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В россию отправится еще одна группа военных из КНДР - Bloomberg

В россию отправится еще одна группа военных из КНДР - Bloomberg

Киев  •  УНН

16:20 • 2358 просмотра

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Южнокорейская разведка сообщает о подготовке второй группы северокорейских военных к отправке в россию. На территории рф уже находится 12 тысяч военнослужащих КНДР, часть из которых направляется в курскую область.

Вторая группа северокорейских военных в ближайшее время отправится в россию. Об этом написало издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

Bloomberg ссылается на документы южнокорейской разведки, которыми Сеул поделился с союзниками ранее на этой неделе.

Согласно документам, первая группа северокорейских спецназовцев проходит подготовку на дальнем востоке россии в рамках запланированного развертывания около 10 тысяч северокорейских солдат.

Там также изложены подробности поставок оружия из КНДР для поддержки военных действий россии против Украины.

По данным Сеула, с августа прошлого года Пхеньян отправил около 8 млн 122-мм и 152-мм снарядов, а также ракеты и противотанковое оружие. По данным источников Bloomberg, Южная Корея представит часть разведданных должностным лицам НАТО в понедельник.

Добавим

По данным украинской разведки, в россии находится 12 тысяч военнослужащих из КНДР, часть из них, пройдя подготовку на восточных полигонах, уже направилась в курскую область.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил со ссылкой на разведку, что северокорейские военные могут отправиться на передовую уже в эти выходные.

50 метров туалетной бумаги и 300 грамм мыла: в ГУР рассказали, как рф готовит войска КНДР для войны против Украины24 октября 2024, 15:36 • 18151 просмотр

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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