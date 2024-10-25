До росії вирушить ще одна група військових із КНДР - Bloomberg
Київ • УНН
Південнокорейська розвідка повідомляє про підготовку другої групи північнокорейських військових до відправки в росію. На території рф уже перебуває 12 тисяч військовослужбовців КНДР, частина з яких прямує в Курську область.
Друга група північнокорейських військових найближчим часом вирушить до росії. Про це написало видання Bloomberg, передає УНН.
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Bloomberg посилається на документи південнокорейської розвідки, якими Сеул поділився з союзниками раніше цього тижня.
Згідно з документами, перша група північнокорейських спецпризначенців проходить підготовку на далекому сході росії в рамках запланованого розгортання близько 10 тисяч північнокорейських солдатів.
Там також викладено подробиці поставок зброї з КНДР для підтримки військових дій Росії проти України.
За даними Сеула, з серпня минулого року Пхеньян відправив близько 8 млн 122-мм і 152-мм снарядів, а також ракети і протитанкову зброю. За даними джерел Bloomberg, Південна Корея представить частину розвідданих посадовим особам НАТО в понеділок.
Додамо
За даними української розвідки, в росії перебуває 12 тисяч військовослужбовців із КНДР, частина з них, пройшовши підготовку на східних полігонах, уже попрямувала в курську область.
Президент України Володимир Зеленський заявив з посиланням на розвідку, що північнокорейські військові можуть вирушити на передову вже цими вихідними.
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