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До росії вирушить ще одна група військових із КНДР - Bloomberg

Київ • УНН

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Південнокорейська розвідка повідомляє про підготовку другої групи північнокорейських військових до відправки в росію. На території рф уже перебуває 12 тисяч військовослужбовців КНДР, частина з яких прямує в Курську область.

До росії вирушить ще одна група військових із КНДР - Bloomberg

Друга група північнокорейських військових найближчим часом вирушить до росії. Про це написало видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Bloomberg посилається на документи південнокорейської розвідки, якими Сеул поділився з союзниками раніше цього тижня.

Згідно з документами, перша група північнокорейських спецпризначенців проходить підготовку на далекому сході росії в рамках запланованого розгортання близько 10 тисяч північнокорейських солдатів.

Там також викладено подробиці поставок зброї з КНДР для підтримки військових дій Росії проти України.

За даними Сеула, з серпня минулого року Пхеньян відправив близько 8 млн 122-мм і 152-мм снарядів, а також ракети і протитанкову зброю. За даними джерел Bloomberg, Південна Корея представить частину розвідданих посадовим особам НАТО в понеділок.

Додамо

За даними української розвідки, в росії перебуває 12 тисяч військовослужбовців із КНДР, частина з них, пройшовши підготовку на східних полігонах, уже попрямувала в курську область.

Президент України Володимир Зеленський заявив з посиланням на розвідку, що північнокорейські військові можуть вирушити на передову вже цими вихідними.

50 метрів туалетного паперу і 300 грам мила: у ГУР розповіли, як рф готує війська КНДР для війни проти України24.10.2024, 18:36 • 19497 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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