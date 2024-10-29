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"Консультуємося щодо подальших кроків" - Держдеп про реакцію США на залучення рф військ КНДР

Київ • УНН

 • 15922 перегляди

США проводять консультації щодо реакції на потенційне залучення північнокорейських військових росією. За даними Держдепу, КНДР відправила близько 10 тисяч солдатів до росії.

"Консультуємося щодо подальших кроків" - Держдеп про реакцію США на залучення рф військ КНДР

США проводять консультації, у тому числі з українською стороною, щодо реакції на потенційне залучення північнокорейських сил росією. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу 28 жовтня, пише УНН.

Ми консультуємося з українцями, ми консультуємося з нашими союзниками та партнерами щодо відповідних подальших кроків, і я збережу ці розмови в таємниці

- сказав Міллер.

Деталі

Він підтвердив, що, за оцінками США, Північна Корея відправила в росію близько 10 тисяч солдатів. "Ми вважаємо, що Північна Корея відправила близько 10 000 солдатів для навчання на сході росії. Це, напевно, посилить російські сили поблизу України. За останні кілька тижнів ми вже бачили, як частина цих солдатів перемістилася ближче до України, і ми дедалі більше занепокоєні тим, що росія має намір використати цих солдатів у бою або для підтримки бойових дій проти українських сил на курщині, недалеко від кордону з Україною", - сказав речник Держдепу.

Водночас Міллер не відповів на запитання, де саме в росії перебувають наразі північнокорейські військові. "Сьогодні я не можу запропонувати жодних додаткових оцінок", - сказав він.

Також він зазначив, що США та Південна Корея проведуть переговори міністрів закордонних справ і оборони у четвер, 31 жовтня, під час яких обговорять у тому числі розгортання військ Північної Кореї в росії.

Пентагон: КНДР відправила до рф втричі більше військових, ніж очікувалось29.10.24, 08:45 • 18725 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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