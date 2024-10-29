Північнокорейські війська в росії, імовірно, прямують до лінії фронту - південнокорейська розвідка
Київ • УНН
Південнокорейська розвідка повідомляє про підготовку військових КНДР у росії. росія навчає північнокорейських військових базовим військовим термінам, але вони мають труднощі з розумінням.
Деякі військовослужбовці та високопоставлені військові Північної Кореї, відправлені до росії для війни в Україні, можуть рухатися до лінії фронту, заявили південнокорейські законодавці у вівторок після того, як їх поінформувало розвідувальне агентство країни, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Законодавці не назвали жодних термінів, але коментарі пролунали після того, як НАТО підтвердило відправлення військ Пхеньяном до росії та заявило, що військові підрозділи були розгорнуті в курській області росії поблизу кордону з Україною.
Військові в росії намагалися навчити північнокорейців військової термінології, заявив Лі Сон Квон, член парламентського комітету з розвідки під час пресконференції, зіславшись на оцінку розвідувального агентства.
"Російські військові навчали північнокорейських військових приблизно 100 російським військовим термінам, таким як "назад на позицію", "вогонь" і "запуск"... але північнокорейські військові важко (розуміли)", - додав Лі, заявивши, що розвідувальне агентство не знає, чи будуть вирішені проблеми із комунікацією.
Північна Корея готова запустити ще один військовий розвідувальний супутник за допомогою технічної підтримки москви, сказав депутат Пак Сон Вон, посилаючись на Національну розвідувальну службу Південної Кореї.
Пхеньян пообіцяв запустити більше супутників-шпигунів, хоча його остання спроба на початку цього року провалилася, коли апарат вибухнув через кілька хвилин після запуску.
Шпигунське агентство уважно стежило за діяльністю Північної Кореї, включаючи можливість проведення Пхеньяном сьомого ядерного випробування після президентських виборів у США 5 листопада, сказав Пак.
За словами законодавців, які були присутні на слуханнях парламентського комітету з розвідки, цього року Північна Корея також відправила до росії близько 4000 робітників.
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