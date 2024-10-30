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У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
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На Глобальному Півдні росте занепокоєння щодо участі військових КНДР у війні, Китай переважно мовчить - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 16298 перегляди

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО повідомив про зростання занепокоєння країн Глобального Півдня щодо участі військових КНДР в Україні. Китай переважно ігнорує цю тему.

На Глобальному Півдні росте занепокоєння щодо участі військових КНДР у війні, Китай переважно мовчить - ЦПД РНБО

У країнах Глобального Півдня зростає занепокоєння щодо залучення військових КНДР до участі у війні в Україні. Китай переважно ігнорує цю тему, заявив у середу керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, пише УНН.

Аналізуючи інфопростір країн Глобального Півдня помітно, що у більшості країн зростає стурбованість через залучення військових КНДР до участі у війні в Україні. У Китаї, за невеликим винятком, цю тему ігнорують

- написав Коваленко у Telegram.

США закликають Китай вплинути щодо відправки військ КНДР до росії - CNN30.10.24, 08:18 • 38876 переглядiв

Нагадаємо

Високопоставлений чиновник південнокорейського президентського офісу поділився оцінкою розвідки Південної Кореї та її союзників про те, що щонайменше 11 000 північнокорейських військовослужбовців було відправлено до росії, деякі з них було відправлено до західного регіону росії поблизу кордону з Україною.

Юлія Шрамко

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