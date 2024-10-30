На Глобальному Півдні росте занепокоєння щодо участі військових КНДР у війні, Китай переважно мовчить - ЦПД РНБО
Київ • УНН
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО повідомив про зростання занепокоєння країн Глобального Півдня щодо участі військових КНДР в Україні. Китай переважно ігнорує цю тему.
У країнах Глобального Півдня зростає занепокоєння щодо залучення військових КНДР до участі у війні в Україні. Китай переважно ігнорує цю тему, заявив у середу керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, пише УНН.
Аналізуючи інфопростір країн Глобального Півдня помітно, що у більшості країн зростає стурбованість через залучення військових КНДР до участі у війні в Україні. У Китаї, за невеликим винятком, цю тему ігнорують
США закликають Китай вплинути щодо відправки військ КНДР до росії - CNN30.10.24, 08:18 • 38876 переглядiв
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