США закликають Китай вплинути щодо відправки військ КНДР до росії - CNN
Київ • УНН
США звернулися до Китаю з проханням втрутитися у ситуацію з відправкою північнокорейських військ до росії. Західні офіційні особи не оптимістичні щодо втручання Китаю, який продовжує підтримувати російську оборонну промисловість.
Сполучені Штати закликають Китай, який підтримує відносини з Пхеньяном, втрутитися на тлі занепокоєння США відправкою північнокорейських військ до росії та чинити тиск на північнокорейців, щоб вони відступили, заявили офіційні особи, пише УНН з посиланням на CNN.
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Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван "дав вказівку уряду США взаємодіяти з КНР та організувати зусилля, щоб змусити інші країни також зв'язатися з КНР з приводу нашого занепокоєння відправкою військ КНДР до росії та наслідків цього", сказав офіційний представник США CNN.
"Ми зв'язалися з КНР з цього питання, щоб ясно дати зрозуміти, що ми стурбовані цим, і що вони повинні бути стурбовані цими дестабілізуючими діями двох її сусідів, росії та Північної Кореї", - сказав речник Державного департаменту США Метью Міллер.
Проте західні офіційні особи не налаштовані оптимістично щодо того, що Китай втрутиться у плани Північної Кореї, повідомили джерела. За словами офіційного представника НАТО, Китай продовжує залишатися "критичним фактором" військових зусиль росії і, як і раніше, забезпечує російську оборонну промисловість значною кількістю товарів подвійного призначення, таких як мікроелектроніка та верстати, які можуть бути використані для створення зброї.
"Китаю це зовсім не сподобається": Пекін стурбований північнокорейськими військами в росії - FT25.10.24, 16:48 • 18338 переглядiв