США призывают Китай повлиять на ситуацию с отправкой войск КНДР в россию - CNN

ukenru
Эксклюзив
россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ
12:32 • 105639 просмотра

россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ

Эксклюзив
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
11:46 • 132282 просмотра

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО
11:24 • 115753 просмотра

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО

Эксклюзив
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
10:03 • 132862 просмотра

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть
28 октября 2024, 17:48 • 124997 просмотра

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть

Эксклюзив
Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи
28 октября 2024, 15:59 • 132952 просмотра

Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи

Эксклюзив
Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?
28 октября 2024, 15:21 • 132957 просмотра

Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?

Эксклюзив
Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах
28 октября 2024, 14:39 • 127344 просмотра

Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах

Эксклюзив
Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра
28 октября 2024, 13:02 • 116104 просмотра

Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра

Эксклюзив
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
28 октября 2024, 11:44 • 159633 просмотра

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина должна нанести ответный удар, если солдаты КНДР пересекут ее границу - Байден

Украина должна нанести ответный удар, если солдаты КНДР пересекут ее границу - Байден

21:37 • 56056 просмотра
Небольшое количество военных КНДР уже находится в Украине - CNN

Небольшое количество военных КНДР уже находится в Украине - CNN

22:28 • 31196 просмотра
Украина и россия ведут переговоры о прекращении ударов по энергообъектам - FT

Украина и россия ведут переговоры о прекращении ударов по энергообъектам - FT

22:55 • 60296 просмотра
В Киеве и области объявили воздушную тревогу: работает ПВО

В Киеве и области объявили воздушную тревогу: работает ПВО

01:43 • 34983 просмотра
В Киеве в результате падения «шахеда» горит квартира в жилом доме: есть пострадавшие

В Киеве в результате падения «шахеда» горит квартира в жилом доме: есть пострадавшие

02:44 • 24163 просмотра
публикации
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
Эксклюзив

11:46 • 132283 просмотра
Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

11:35 • 115471 просмотра
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
Эксклюзив

10:03 • 132864 просмотра
"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

08:54 • 123696 просмотра
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
Эксклюзив

28 октября 2024, 11:44 • 159637 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

06:52 • 7477 просмотра
Нужно ли мыть мясо перед приготовлением? Повар развенчал популярный миф

Нужно ли мыть мясо перед приготовлением? Повар развенчал популярный миф

20:19 • 62071 просмотра
Кошмары можно укротить одним фортепианным аккордом

Кошмары можно укротить одним фортепианным аккордом

18:38 • 52758 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен в третий раз беременна

Супермодель Жизель Бюндхен в третий раз беременна

15:59 • 92779 просмотра
Как увидеть зомби: инструкция

Как увидеть зомби: инструкция

14:03 • 100499 просмотра
Актуальное
США призывают Китай повлиять на ситуацию с отправкой войск КНДР в россию - CNN

США призывают Китай повлиять на ситуацию с отправкой войск КНДР в россию - CNN

Киев  •  УНН

06:18 • 7926 просмотра

Read in English

США обратились к Китаю с просьбой вмешаться в ситуацию с отправкой северокорейских войск в Россию. Западные официальные лица не оптимистичны относительно вмешательства Китая, который продолжает поддерживать российскую оборонную промышленность.

Соединенные Штаты призывают Китай, который поддерживает отношения с Пхеньяном, вмешаться на фоне обеспокоенности США отправкой северокорейских войск в россию и оказать давление на северокорейцев, чтобы они отступили, заявили официальные лица, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан "дал указание правительству США взаимодействовать с КНР и организовать усилия, чтобы заставить другие страны также связаться с КНР по поводу нашей обеспокоенности отправкой войск КНДР в россию и последствий этого", сказал официальный представитель США CNN.

"Мы связались с КНР по этому вопросу, чтобы ясно дать понять, что мы обеспокоены этим, и что они должны быть обеспокоены этими дестабилизирующими действиями двух ее соседей, россии и Северной Кореи", - сказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Однако западные официальные лица не настроены оптимистично относительно того, что Китай вмешается в планы Северной Кореи, сообщили источники. По словам официального представителя НАТО, Китай продолжает оставаться "критическим фактором" военных усилий россии и по-прежнему обеспечивает российскую оборонную промышленность значительным количеством товаров двойного назначения, таких как микроэлектроника и станки, которые могут быть использованы для создания оружия.

"Китаю это совсем не понравится": Пекин обеспокоен северокорейскими войсками в россии - FT25 октября 2024, 13:48 • 17161 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
natoNATO
severnaya-koreyaСеверная Корея
dzheik-sallivanДжейк Салливан
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты