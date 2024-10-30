США призывают Китай повлиять на ситуацию с отправкой войск КНДР в россию - CNN
Киев • УНН
США обратились к Китаю с просьбой вмешаться в ситуацию с отправкой северокорейских войск в Россию. Западные официальные лица не оптимистичны относительно вмешательства Китая, который продолжает поддерживать российскую оборонную промышленность.
Соединенные Штаты призывают Китай, который поддерживает отношения с Пхеньяном, вмешаться на фоне обеспокоенности США отправкой северокорейских войск в россию и оказать давление на северокорейцев, чтобы они отступили, заявили официальные лица, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан "дал указание правительству США взаимодействовать с КНР и организовать усилия, чтобы заставить другие страны также связаться с КНР по поводу нашей обеспокоенности отправкой войск КНДР в россию и последствий этого", сказал официальный представитель США CNN.
"Мы связались с КНР по этому вопросу, чтобы ясно дать понять, что мы обеспокоены этим, и что они должны быть обеспокоены этими дестабилизирующими действиями двух ее соседей, россии и Северной Кореи", - сказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.
Однако западные официальные лица не настроены оптимистично относительно того, что Китай вмешается в планы Северной Кореи, сообщили источники. По словам официального представителя НАТО, Китай продолжает оставаться "критическим фактором" военных усилий россии и по-прежнему обеспечивает российскую оборонную промышленность значительным количеством товаров двойного назначения, таких как микроэлектроника и станки, которые могут быть использованы для создания оружия.
"Китаю это совсем не понравится": Пекин обеспокоен северокорейскими войсками в россии - FT25 октября 2024, 13:48 • 17161 просмотр