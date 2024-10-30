На Глобальном Юге растет беспокойство по поводу участия военных КНДР в войне, Китай преимущественно молчит - ЦПД СНБО
Киев • УНН
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО сообщил о росте беспокойства стран Глобального Юга относительно участия военных КНДР в Украине. Китай преимущественно игнорирует эту тему.
В странах Глобального Юга растет беспокойство по поводу привлечения военных КНДР к участию в войне в Украине. Китай преимущественно игнорирует эту тему, заявил в среду руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, пишет УНН.
Анализируя инфопространство стран Глобального Юга заметно, что в большинстве стран растет обеспокоенность из-за привлечения военных КНДР к участию в войне в Украине. В Китае, за небольшим исключением, эту тему игнорируют
США призывают Китай повлиять на ситуацию с отправкой войск КНДР в россию - CNN30 октября 2024, 06:18 • 17288 просмотров
Напомним
Высокопоставленный чиновник южнокорейского президентского офиса поделился оценкой разведки Южной Кореи и ее союзников о том, что по меньшей мере 11 000 северокорейских военнослужащих были отправлены в россию, некоторые из них были отправлены в западный регион россии вблизи границы с Украиной.