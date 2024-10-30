На Глобальном Юге растет беспокойство по поводу участия военных КНДР в войне, Китай преимущественно молчит - ЦПД СНБО

В странах Глобального Юга растет беспокойство по поводу привлечения военных КНДР к участию в войне в Украине. Китай преимущественно игнорирует эту тему, заявил в среду руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, пишет УНН.

Анализируя инфопространство стран Глобального Юга заметно, что в большинстве стран растет обеспокоенность из-за привлечения военных КНДР к участию в войне в Украине. В Китае, за небольшим исключением, эту тему игнорируют - написал Коваленко в Telegram.

США призывают Китай повлиять на ситуацию с отправкой войск КНДР в россию - CNN

Напомним

Высокопоставленный чиновник южнокорейского президентского офиса поделился оценкой разведки Южной Кореи и ее союзников о том, что по меньшей мере 11 000 северокорейских военнослужащих были отправлены в россию, некоторые из них были отправлены в западный регион россии вблизи границы с Украиной.