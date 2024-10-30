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Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
13:35 • 3042 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

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Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло
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Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло

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В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
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В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины

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От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
10:08 • 91633 просмотра

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Глобальном Юге растет беспокойство по поводу участия военных КНДР в войне, Китай преимущественно молчит - ЦПД СНБО

На Глобальном Юге растет беспокойство по поводу участия военных КНДР в войне, Китай преимущественно молчит - ЦПД СНБО

Киев  •  УНН

12:24 • 6727 просмотра

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Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО сообщил о росте беспокойства стран Глобального Юга относительно участия военных КНДР в Украине. Китай преимущественно игнорирует эту тему.

В странах Глобального Юга растет беспокойство по поводу привлечения военных КНДР к участию в войне в Украине. Китай преимущественно игнорирует эту тему, заявил в среду руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, пишет УНН.

Анализируя инфопространство стран Глобального Юга заметно, что в большинстве стран растет обеспокоенность из-за привлечения военных КНДР к участию в войне в Украине. В Китае, за небольшим исключением, эту тему игнорируют

- написал Коваленко в Telegram.

США призывают Китай повлиять на ситуацию с отправкой войск КНДР в россию - CNN30 октября 2024, 06:18 • 17288 просмотров

Напомним

Высокопоставленный чиновник южнокорейского президентского офиса поделился оценкой разведки Южной Кореи и ее союзников о том, что по меньшей мере 11 000 северокорейских военнослужащих были отправлены в россию, некоторые из них были отправлены в западный регион россии вблизи границы с Украиной.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
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