кндр готовит новое ядерное испытание и запуск ракеты, которая может достичь США - разведка Южной Кореи
Киев • УНН
Южнокорейская разведка сообщает о завершении подготовки КНДР к седьмому ядерному испытанию. Также готовится запуск баллистической ракеты большой дальности, способной достичь территории США.
кндр вероятно, завершила подготовку к своему седьмому ядерному испытанию. Также страна близка к запуску баллистической ракеты большой дальности. Об этом сегодня сообщила военная разведка Южной Кореи, передает УНН со ссылкой на информационное агентство Yonhap и AP news.
Северная Корея завершила подготовку к своему седьмому ядерному испытанию и близка к испытанию ракеты большой дальности, которая вероятно способна поразить Соединенные Штаты. Об этом сообщило в среду Южнокорейское военное разведывательное агентство.
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Агентство также сообщило, что некоторые передовые подразделения северокорейских войск, направленные в Россию, могли достичь фронтов боев. Соответствующие силы готовятся продвинуться в курскую область, где ВС РФ испытали трудности с отражением украинской атаки.
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