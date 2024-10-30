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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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кндр готовит новое ядерное испытание и запуск ракеты, которая может достичь США - разведка Южной Кореи

кндр готовит новое ядерное испытание и запуск ракеты, которая может достичь США - разведка Южной Кореи

Киев  •  УНН

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Южнокорейская разведка сообщает о завершении подготовки КНДР к седьмому ядерному испытанию. Также готовится запуск баллистической ракеты большой дальности, способной достичь территории США.

кндр вероятно, завершила подготовку к своему седьмому ядерному испытанию. Также страна близка к запуску баллистической ракеты большой дальности. Об этом сегодня сообщила военная разведка Южной Кореи, передает УНН со ссылкой на информационное агентство Yonhap и AP news.

Северная Корея завершила подготовку к своему седьмому ядерному испытанию и близка к испытанию ракеты большой дальности, которая вероятно способна поразить Соединенные Штаты. Об этом сообщило в среду Южнокорейское военное разведывательное агентство.

На Глобальном Юге растет беспокойство по поводу участия военных КНДР в войне, Китай преимущественно молчит - ЦПД СНБО30 октября 2024, 12:24 • 9989 просмотров

Агентство также сообщило, что некоторые передовые подразделения северокорейских войск, направленные в Россию, могли достичь фронтов боев. Соответствующие силы готовятся продвинуться в курскую область, где ВС РФ испытали трудности с отражением украинской атаки.

Южная Корея может отправить в Украину группу для мониторинга за войсками КНДР30 октября 2024, 07:59 • 14614 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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