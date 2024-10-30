кндр готовит новое ядерное испытание и запуск ракеты, которая может достичь США - разведка Южной Кореи

кндр вероятно, завершила подготовку к своему седьмому ядерному испытанию. Также страна близка к запуску баллистической ракеты большой дальности. Об этом сегодня сообщила военная разведка Южной Кореи, передает УНН со ссылкой на информационное агентство Yonhap и AP news.

Северная Корея завершила подготовку к своему седьмому ядерному испытанию и близка к испытанию ракеты большой дальности, которая вероятно способна поразить Соединенные Штаты. Об этом сообщило в среду Южнокорейское военное разведывательное агентство.

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Агентство также сообщило, что некоторые передовые подразделения северокорейских войск, направленные в Россию, могли достичь фронтов боев. Соответствующие силы готовятся продвинуться в курскую область, где ВС РФ испытали трудности с отражением украинской атаки.

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