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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Соединенные Штаты и Южная Корея призвали кндр вывести войска из рф

Соединенные Штаты и Южная Корея призвали кндр вывести войска из рф

Киев  •  УНН

07:39 • 4935 просмотра

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Министры обороны США и Южной Кореи призвали КНДР вывести войска с территории РФ. По данным Пентагона, часть из 10 000 северокорейских военных уже размещена в Курской области.

Руководители оборонных ведомств США и Южной Кореи призвали Северную Корею вывести свои войска из России, где, по данным Вашингтона, находится около 10 000 военнослужащих армии пхеньяна.

Пишет УНН с ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Я призываю их вывести свои войска из России... (Соединенные Штаты) будут продолжать работать с союзниками и партнерами, чтобы помешать России использовать эти войска в боевых действиях

- заявил министр обороны США Ллойд Остин в Пентагоне.

Таким образом чиновник дополнил призыв своего южнокорейского коллеги Ким Йон Хюна.

В Пентагоне накануне заявили, что «небольшое количество» северокорейских войск уже размещено в курской области России, где украинские силы ведут наземное наступление с августа.

Южная Корея может отправить в Украину группу для мониторинга за войсками КНДР30 октября 2024, 07:59 • 16612 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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