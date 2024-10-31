Соединенные Штаты и Южная Корея призвали кндр вывести войска из рф
Киев • УНН
Министры обороны США и Южной Кореи призвали КНДР вывести войска с территории РФ. По данным Пентагона, часть из 10 000 северокорейских военных уже размещена в Курской области.
Руководители оборонных ведомств США и Южной Кореи призвали Северную Корею вывести свои войска из России, где, по данным Вашингтона, находится около 10 000 военнослужащих армии пхеньяна.
Пишет УНН с ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.
Я призываю их вывести свои войска из России... (Соединенные Штаты) будут продолжать работать с союзниками и партнерами, чтобы помешать России использовать эти войска в боевых действиях
Таким образом чиновник дополнил призыв своего южнокорейского коллеги Ким Йон Хюна.
В Пентагоне накануне заявили, что «небольшое количество» северокорейских войск уже размещено в курской области России, где украинские силы ведут наземное наступление с августа.
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