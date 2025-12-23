МХП получила высшую награду МИД "Почетный посол Украины 2025"

$42.150.10
11:27 • 40 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
10:40 • 1578 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
08:27 • 9104 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
06:30 • 17860 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 34566 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 50864 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 76712 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 44202 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 37085 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 30461 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
"Все устали от этой войны": Трамп сделал заявление о "мирных переговорах"23 декабря, 02:14 • 28162 просмотра
В Днепре разоблачили мошенников, обманувших клиентов банков на более чем 50 млн гривен: в Киберполиции рассказали деталиPhoto23 декабря, 02:50 • 27352 просмотра
Между Виткоффом и Рубио существует конфликт во взглядах на завершение войны в Украине - NBC News23 декабря, 04:02 • 27581 просмотра
Враг совершает массированную атаку по Украине: взрывы, отключения света и повреждения инфраструктуры05:45 • 28322 просмотра
Аварийные отключения света введены в нескольких регионах на фоне атаки рф - Укрэнерго06:07 • 13334 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной11:27 • 44 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 76712 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 56901 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 85403 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 107071 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo09:59 • 1950 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video08:10 • 5472 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 20045 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 22495 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 44851 просмотра
МХП получила высшую награду МИД "Почетный посол Украины 2025"

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Компания МХП получила высшую награду МИД Украины "Почетный посол Украины 2025" в номинации "Экономическая дипломатия". Это награда за вклад в укрепление позиций Украины на мировой арене и формирование ее имиджа за рубежом.

МХП получила высшую награду МИД "Почетный посол Украины 2025"

Компания МХП получила награду Министерства иностранных дел Украины "Почетный посол Украины 2025" в номинации "Экономическая дипломатия". Это высшая награда ведомства в области публичной дипломатии, отмечающая вклад выдающихся личностей и команд в укрепление позиций Украины на мировой арене. 

Церемония награждения премией, учрежденной в 2022 году, состоялась в День работников дипломатической службы и объединила представителей культуры, спорта, науки, бизнеса и гражданского общества, которые вносят весомый вклад в популяризацию нашего государства в мире. 

Почетные послы – это именно о сотрудничестве. Обо всех тех невероятных делах, которые украинцы воплощают в синергии, объединяя свой опыт и знания, усиливая друг друга. Истории таких людей и команд важно рассказывать – ими можно и нужно гордиться. Как и тем, что Украина способна вдохновлять мир, побеждать и делать невозможное возможным

- отметил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Комментируя получение награды, заместитель CEO МХП по устойчивому развитию Юрий Мельник поблагодарил Силы обороны за возможность продолжать работать и представлять страну на международной арене.

Эта награда – для украинского бизнеса, который работает в Украине, формирует ее имидж за рубежом, обеспечивает мир продовольствием, поддерживает общины, военных, ветеранов и их семьи, сохраняет украинскую идентичность

- подчеркнул он.

МХП является одним из крупнейших украинских бизнесов с международным присутствием – обеспечивает экспорт в более чем 70 стран мира и входит в ТОП-10 мировых производителей курятины. Компания системно работает над продвижением Украины на внешних рынках и формирует доверие к украинскому бизнесу через реализацию инвестиционных проектов, сотрудничество с международными партнерами и участие в глобальных бизнес-инициативах. Такая деятельность является важной составляющей экономической дипломатии Украины.

В этом году наградой "Почетный посол Украины" также отметили Ukrainian Freedom Orchestra (номинация "Культурная дипломатия"), Александра Усика (номинация "Спортивная дипломатия"), Фелисити Спектор (номинация "Кулинарная дипломатия"), Кейлин Робертсон (номинация "Цифровая дипломатия"), Саммит первых леди и джентльменов (номинация "Экспертная дипломатия"), команду факультета юридических наук Национального университета "Киево-Могилянская академия" (номинация "Научно-образовательная дипломатия"), Юрия Шевелёва (посмертно; номинация "Дело жизни") и День вышиванки (номинация "Культурное наследие").

Лилия Подоляк

ЭкономикаНовости Бизнеса
Андрей Сибига
благотворительность
Министерство иностранных дел Украины
ПрАО МХП
Украина