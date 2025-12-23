МХП получила высшую награду МИД "Почетный посол Украины 2025"
Киев • УНН
Компания МХП получила высшую награду МИД Украины "Почетный посол Украины 2025" в номинации "Экономическая дипломатия". Это награда за вклад в укрепление позиций Украины на мировой арене и формирование ее имиджа за рубежом.
Компания МХП получила награду Министерства иностранных дел Украины "Почетный посол Украины 2025" в номинации "Экономическая дипломатия". Это высшая награда ведомства в области публичной дипломатии, отмечающая вклад выдающихся личностей и команд в укрепление позиций Украины на мировой арене.
Церемония награждения премией, учрежденной в 2022 году, состоялась в День работников дипломатической службы и объединила представителей культуры, спорта, науки, бизнеса и гражданского общества, которые вносят весомый вклад в популяризацию нашего государства в мире.
Почетные послы – это именно о сотрудничестве. Обо всех тех невероятных делах, которые украинцы воплощают в синергии, объединяя свой опыт и знания, усиливая друг друга. Истории таких людей и команд важно рассказывать – ими можно и нужно гордиться. Как и тем, что Украина способна вдохновлять мир, побеждать и делать невозможное возможным
Комментируя получение награды, заместитель CEO МХП по устойчивому развитию Юрий Мельник поблагодарил Силы обороны за возможность продолжать работать и представлять страну на международной арене.
Эта награда – для украинского бизнеса, который работает в Украине, формирует ее имидж за рубежом, обеспечивает мир продовольствием, поддерживает общины, военных, ветеранов и их семьи, сохраняет украинскую идентичность
МХП является одним из крупнейших украинских бизнесов с международным присутствием – обеспечивает экспорт в более чем 70 стран мира и входит в ТОП-10 мировых производителей курятины. Компания системно работает над продвижением Украины на внешних рынках и формирует доверие к украинскому бизнесу через реализацию инвестиционных проектов, сотрудничество с международными партнерами и участие в глобальных бизнес-инициативах. Такая деятельность является важной составляющей экономической дипломатии Украины.
В этом году наградой "Почетный посол Украины" также отметили Ukrainian Freedom Orchestra (номинация "Культурная дипломатия"), Александра Усика (номинация "Спортивная дипломатия"), Фелисити Спектор (номинация "Кулинарная дипломатия"), Кейлин Робертсон (номинация "Цифровая дипломатия"), Саммит первых леди и джентльменов (номинация "Экспертная дипломатия"), команду факультета юридических наук Национального университета "Киево-Могилянская академия" (номинация "Научно-образовательная дипломатия"), Юрия Шевелёва (посмертно; номинация "Дело жизни") и День вышиванки (номинация "Культурное наследие").