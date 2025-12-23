МХП получила высшую награду МИД "Почетный посол Украины 2025"

Компания МХП получила награду Министерства иностранных дел Украины "Почетный посол Украины 2025" в номинации "Экономическая дипломатия". Это высшая награда ведомства в области публичной дипломатии, отмечающая вклад выдающихся личностей и команд в укрепление позиций Украины на мировой арене.

Церемония награждения премией, учрежденной в 2022 году, состоялась в День работников дипломатической службы и объединила представителей культуры, спорта, науки, бизнеса и гражданского общества, которые вносят весомый вклад в популяризацию нашего государства в мире.

Почетные послы – это именно о сотрудничестве. Обо всех тех невероятных делах, которые украинцы воплощают в синергии, объединяя свой опыт и знания, усиливая друг друга. Истории таких людей и команд важно рассказывать – ими можно и нужно гордиться. Как и тем, что Украина способна вдохновлять мир, побеждать и делать невозможное возможным

Комментируя получение награды, заместитель CEO МХП по устойчивому развитию Юрий Мельник поблагодарил Силы обороны за возможность продолжать работать и представлять страну на международной арене.

Эта награда – для украинского бизнеса, который работает в Украине, формирует ее имидж за рубежом, обеспечивает мир продовольствием, поддерживает общины, военных, ветеранов и их семьи, сохраняет украинскую идентичность